9.2 C
Firenze
mercoledì 21 Gennaio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Rifiuti a Pisa: tessera obbligatoria e stop ai sacchetti in strada per nuove utenze

Dal 26 gennaio cambia il sistema di conferimento. Addio al porta a porta in zona Lungarno Buozzi e limitrofe

Cronaca
REDAZIONE
REDAZIONE
Cassonetti via del Borghetto
Foto di: Comune di Pisa
1 ' di lettura

PISA – Cambiano le abitudini per la raccolta differenziata in un nuovo quadrante di Pisa. A partire da lunedì 26 gennaio 2026, il sistema “porta a porta” andrà definitivamente in pensione in alcune zone specifiche della città. Al suo posto entrano in funzione i cassonetti intelligenti.

La rivoluzione riguarda diverse strade. Nello specifico, i nuovi dispositivi stradali serviranno i residenti di piazza Santa Croce in Fossabanda, via Cosimo Ridolfi, via del Borghetto, via Silvio Luschi, via Valentino Baldacci e via San Michele degli Scalzi. Coinvolto anche il Lungarno Bruno Buozzi: il cambio interesserà i tratti tra i civici 1-35 e 2-8, oltre ai civici dall’1 al 10.

Il funzionamento è semplice ma rigoroso. I contenitori si apriranno esclusivamente utilizzando la tessera elettronica personale, collegata all’intestatario della TARI. Una tecnologia pensata per garantire tracciabilità e correttezza nei conferimenti.

“Estendiamo progressivamente un modello già collaudato”, spiega l’assessore all’Ambiente Giulia Gambini. L’obiettivo dell’amministrazione è chiaro: rendere il servizio più efficiente e sostenibile, migliorando al contempo il decoro urbano eliminando i sacchetti dai marciapiedi.

La fase preparatoria si è già conclusa. Le tessere sono state consegnate a domicilio tra ottobre e novembre scorsi. Ora scatta l’operatività vera e propria. Per evitare disagi, il Comune ha previsto un periodo iniziale di monitoraggio e supporto sul posto. Si punta a facilitare la transizione e a prevenire, fin da subito, errori o abbandoni di rifiuti. L’assessore rinnova l’appello alla collaborazione dei cittadini: responsabilità e attenzione restano fondamentali per la qualità ambientale del quartiere.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
9.2 ° C
9.7 °
7.6 °
64 %
3.1kmh
0 %
Mer
9 °
Gio
10 °
Ven
8 °
Sab
9 °
Dom
7 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1318)ultimora (1167)Eurofocus (61)demografica (47)sport (43)campionato (11)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati