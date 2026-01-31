8.1 C
Firenze
sabato 31 Gennaio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Autofficina senza autorizzazione e all’interno c’è un lavoratore al nero: stop immediato all’attività

Per il titolare, che gestiva in maniera non adeguata anche rifiuti pericolosi, oltre ai sigilli la multa di quasi 28mila euro

Cronaca
REDAZIONE
REDAZIONE
Carabinieri per la tutela del lavoro (foto carabinieri)
Meno di 1 ' di lettura

SANTA CROCE SULL’ARNO – Nel pomeriggio di mercoledì (28 gennaio) i carabinieri della stazione di Santa Croce sull’Arno, coadiuvati dal Nucleo ispettorato del lavoro (Nil) di Pisa e dal Nucleo forestale di Calcinaia, hanno eseguito un’ispezione mirata presso un’autofficina con rivendita auto in via del Bosco a santa Croce sull’Arno.

L’esito dell’operazione ha portato alla denuncia della titolare dell’attività a causa di gravi e plurime inosservanze della normativa vigente.

Durante il controllo è stata accertata la mancata nomina del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (Rspp) e l’assenza del Documento di valutazione dei rischi (Dvr), riscontrando inoltre la presenza di un lavoratore straniero impiegato in nero, senza la preventiva comunicazione al Centro per l’Impiego.

Sul piano amministrativo e ambientale, l’attività è risultata priva del titolo abilitativo per l’esercizio della meccatronica e caratterizzata dalla presenza di un deposito non controllato di rifiuti pericolosi, quali oli esausti e liquidi meccanici, gestiti senza il prescritto registro di carico e scarico.

A fronte delle criticità emerse, è stato immediatamente adottato il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale.

Alla titolare sono state comminate sanzioni amministrative e ammende per un importo complessivo di 27893,71 euro. 

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
8.1 ° C
9 °
6 °
64 %
2.2kmh
0 %
Sab
8 °
Dom
11 °
Lun
10 °
Mar
10 °
Mer
10 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1520)ultimora (1355)sport (68)Eurofocus (57)demografica (40)carabinieri (14)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati