13.8 C
Firenze
domenica 19 Ottobre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Beccato a cedere due dosi di hashish: arrestato pusher di 66 anni

In casa aveva 54 grammi di sostanza che è stata poi sequestrata. Attenderà il giudizio con obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria

Cronaca
REDAZIONE
REDAZIONE
Beccato a cedere due dosi di hashish: arrestato pusher di 66 anni (foto carabinieri)
Meno di 1 ' di lettura
Getting your Trinity Audio player ready...

PONSACCO – Nella settimana che si avvia alla conclusione i carabinieri della stazione di Ponsacco hanno arrestato un 66enne di origine straniera per spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari, durante un regolare servizio perlustrativo, hanno sorpreso il 66enne mentre cedeva due dosi di hashish (2,60 grammi) ad un assuntore del luogo.

La successiva perquisizione estesa all’abitazione dell’arrestato ha permesso di rinvenire e sequestrare ulteriori 14 dosi della medesima sostanza stupefacente, per un peso complessivo di circa 54 grammi. Tutto lo stupefacente rinvenuto è stato sottoposto a sequestro.

L’arrestato, su disposizione del sostituto procuratore di Pisa di turno che coordina le indagini, è stato trattenuto nella camera di sicurezza del comando, in attesa del rito direttissimo che si è tenuto nella mattinata del giorno stesso, in cui è stato convalidato l’arresto e disposta la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria tutti i giorni della settimana.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
13.8 ° C
16.7 °
13.4 °
65 %
1.5kmh
0 %
Dom
13 °
Lun
20 °
Mar
16 °
Mer
17 °
Gio
20 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (2027)ultimora (1363)vid (279)tec (97)Lav (79)sal (67)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati