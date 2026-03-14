Lavora su un tetto senza autorizzazioni e protezioni: multato e denunciato assieme al committente

RIPARBELLA – Nell’ambito delle attività di controllo del territorio finalizzate alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, i militari del Nucleo carabinieri dell’Ispettorato del lavoro (Nil) di Pisa, sono intervenuti in un borgo nel comune di Riparbella, interrompendo una situazione di grave rischio per l’incolumità di un operatore.

Durante un servizio di controllo, i militari hanno individuato un uomo intento a eseguire lavori di manutenzione sul tetto di un’abitazione, a circa dieci metri di altezza, in totale assenza di dispositivi di protezione individuale e collettiva contro le cadute dall’alto.

Considerata l’estrema pericolosità della situazione, che avrebbe potuto degenerare in un infortunio mortale, i carabinieri sono intervenuti tempestivamente coordinando la discesa in sicurezza dell’operaio dal tetto. I successivi accertamenti, effettuati tramite la consultazione delle banche dati istituzionali, hanno fatto emergere una gestione totalmente irregolare dell’attività.

Il lavoratore è risultato sprovvisto delle certificazioni necessarie per operare a norma di legge, non è stata riscontrata la regolarità dei versamenti contributivi verso Inps, Inail e Casse Edili. Infine, il lavoratore non aveva conseguito il titolo diventato obbligatorio dall’1 ottobre 2024 per operare nei cantieri edili temporanei e mobili.

A seguito delle violazioni riscontrate, sia il lavoratore autonomo sia il committente (un privato cittadino) sono stati denunciati. Sono state inoltre elevate sanzioni amministrative e ammende per un importo complessivo di 6700 euro.

L’attività di prevenzione dei Carabinieri del Nil di Pisa, coordinata funzionalmente dal Dirigente dell’ispettorato territoriale del lavoro di Pisa, proseguirà nel tratto a venire per prevenire infortuni ed illiceità in materia di lavoro, salute e sicurezza.