Viabilità all’Arena Garibaldi, la Ztl slitta a metà marzo: telecamere attive dal match Pisa-Cagliari

PISA – L’amministrazione comunale di Pisa ha disposto una rimodulazione del calendario per l’attivazione della Zona a traffico limitato nel quartiere di Porta a Lucca. La fase di pre-esercizio del sistema di controllo elettronico, inizialmente prevista per le prossime gare, prenderà il via ufficiale in occasione dell’incontro Pisa-Cagliari, in programma nel fine settimana del 14-15 marzo.

La decisione, comunicata dal Sindaco Michele Conti a margine di un confronto con i commercianti, risponde a una duplice esigenza logistica e amministrativa. Da un lato, si è scelto di evitare l’introduzione del provvedimento durante i turni infrasettimanali (le gare contro Milan e Bologna sono previste in giorni feriali); dall’altro, il differimento temporale consente di estendere le procedure di accreditamento anche ai residenti della zona Nord di Porta a Lucca e di via del Brennero, aree limitrofe al perimetro della ZTL.

Nonostante il posticipo dell’attivazione dei varchi, il Comune ha annunciato un’intensificazione immediata delle attività di controllo da parte della Polizia Municipale. Già a partire dalla gara contro il Bologna, fissata per lunedì 2 marzo, sarà applicato un rigoroso contrasto alla sosta irregolare nelle aree interessate. L’Amministrazione invita l’utenza a fruire dei parcheggi scambiatori di via Paparelli, via Pietrasantina e via di Gello, che garantiscono una capienza complessiva di circa 1.400 stalli.

Il disciplinare tecnico prevede l’attivazione delle telecamere a partire da due ore prima del fischio d’inizio fino al termine dell’evento sportivo. Resta consentito il libero transito per i ciclomotori. Le procedure di registrazione per l’inserimento nella “white list” sono attive sul portale di Pisamo (accesso via SPID o CIE). Oltre a residenti e domiciliati, il sistema recepisce le richieste per veicoli aziendali, titolari di contrassegno disabili (CUDE) e familiari di soggetti con disabilità grave (Legge 104/92).

La rete di monitoraggio comprende varchi in ingresso posizionati sulle principali arterie di accesso al quartiere (tra cui via Rindi, via Lucchese, via Bianchi) e varchi in uscita per la prevenzione di infrazioni al Codice della Strada. La fase di pre-esercizio manterrà la sua natura sperimentale, funzionale al monitoraggio dei flussi e all’eventuale adozione di correttivi in vista della prossima stagione sportiva.