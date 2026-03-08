Perde il controllo della moto e muore sul viale delle Cascine a Pisa

PISA – Una domenica di sole si trasforma in tragedia sulle strade pisane. Un uomo ha perso la vita nel pomeriggio di oggi (8 marzo) a causa di un drammatico incidente verificatosi in viale delle Cascine, la lunga arteria che collega la città alla tenuta di San Rossore. Per il centauro, un uomo di cui non sono ancora state rese note le generalità, ogni tentativo di soccorso si è purtroppo rivelato vano.

La dinamica del sinistro è ancora al vaglio delle autorità, ma secondo le prime ricostruzioni si sarebbe trattato di una caduta autonoma. L’uomo avrebbe perso il controllo della propria motocicletta finendo rovinosamente sull’asfalto. L’allarme è scattato immediatamente, mobilitando i mezzi di soccorso del 118 che sono giunti sul posto in pochi minuti. Nonostante i disperati tentativi di rianimazione effettuati dal personale sanitario, il medico non ha potuto far altro che constatare il decesso del motociclista, avvenuto praticamente sul colpo a causa dei gravissimi traumi riportati nell’impatto.

Sul luogo dell’incidente sono intervenute le pattuglie della polizia Llcale per effettuare i rilievi di rito e gestire la viabilità, pesantemente rallentata per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza dell’area. Viale delle Cascine è rimasto parzialmente chiuso al traffico.