Salmone ‘Le Sopraffine’, stop alla vendita di un lotto per sospetta Listeria

CRESPINA – Il ministero della salute ha emesso un avviso urgente di richiamo, in via precauzionale, per un lotto di salmone marinato a marchio Le Sopraffine, in seguito a un potenziale rischio di contaminazione da Listeria monocytogenes. L’allerta è stata attivata in seguito alla segnalazione tempestiva da parte dell’azienda produttrice.

Informazioni sul prodotto

Il richiamo riguarda una confezione da 140 grammi di saku di salmone marinato, appartenente al lotto 120525, con scadenza prevista il 2 giugno.

Il prodotto è stato realizzato dall’azienda Bernardini Gastone Srl, allo stabilimento di via Lavoria 85 a Crespina, identificato con il bollo sanitario IT 1292L Ue. Il saku di salmone è un taglio compatto e spesso del pesce, particolarmente apprezzato nella gastronomia giapponese, dove viene impiegato per preparare piatti come sushi, sashimi e poké.

Listeria: informazioni e rischi per i consumatori

, si invita chiunque sia in possesso del prodotto appartenente al lotto segnalato a non consumarlo. È possibile riportarlo presso il punto vendita dove è stato acquistato per ottenere il rimborso o la sostituzione.

La listeriosi è un’infezione provocata dal batterio Listeria monocytogenes, che si trasmette principalmente attraverso il consumo di alimenti contaminati. Può assumere forme cliniche anche molto gravi, con alti tassi di mortalità. Questo è vero soprattutto tra le persone più vulnerabili: anziani, donne in gravidanza, neonati e soggetti con sistema immunitario compromesso

Nei casi lievi, la listeriosi si presenta come una gastroenterite febbrile a insorgenza rapida, che tende a risolversi spontaneamente nei soggetti sani. Tuttavia, nelle forme più gravi o sistemiche, il periodo di incubazione può durare fino a 70 giorni, con possibile evoluzione in meningite, encefalite o setticemia.

È fondamentale prestare la massima attenzione e attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite dal ministero della salute.