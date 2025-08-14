19.8 C
Firenze
venerdì 15 Agosto 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Topi e blatte nei luoghi di lavorazione: chiusa una gelateria di Marina di Pisa

Nel blitz dei Nas trovato anche un roditore morto in avanzato stato di decomposizione all'interno di una delle esche di cattura

Cronaca
REDAZIONE
REDAZIONE
Topi e blatte nei luoghi di lavorazione: chiusa una gelateria di Marina di Pisa
Topi e blatte nei luoghi di lavorazione: chiusa una gelateria di Marina di Pisa (foto Carabinieri)
Meno di 1 ' di lettura
Getting your Trinity Audio player ready...

PISA – Un’operazione dei militari del Nucleo antisofisticazioni e sanità, ha portato alla sospensione immediata di una gelateria a Marina di Pisa in seguito ad una preoccupante ispezione igienico-sanitaria.

Il controllo rientra nell’ambito di specifici servizi volti a garantire la sicurezza alimentare, in aderenza alla strategia operativa Estate tranquilla 2025 – Ristorazione presso stazioni ferroviarie, aeroporti e porti. 

Durante l’ispezione, i militari del Nas hanno constatato che la gelateria in questione versava in precarie condizioni igienico sanitarie per la presenza di polvere, sporco pregresso e residui di precedenti lavorazioni non rimosse sugli impianti ed attrezzature, ragnatele, presenza diffusa di blatte ed insetti striscianti vivi e morti ed un roditore in avanzato stato di decomposizione all’interno di esche di cattura, posizionate in vari punti della pavimentazione di locali cucina e deposito alimenti.

A fronte di queste gravi non conformità, il responsabile dell’unità funzionale responsabile dell’Azienda Usl Toscana Nord Ovest non ha esitato ad emettere un provvedimento di sospensione immediata dell’attività del ristorante.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
19.8 ° C
21.1 °
19.8 °
73 %
1.5kmh
0 %
Ven
31 °
Sab
38 °
Dom
37 °
Lun
35 °
Mar
34 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Eugenio Giani (18)incidente (15)vigili del fuoco (14)Pisa Sporting Club (11)carabinieri (11)calciomercato (9)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati