Topi e blatte nei luoghi di lavorazione: chiusa una gelateria di Marina di Pisa

PISA – Un’operazione dei militari del Nucleo antisofisticazioni e sanità, ha portato alla sospensione immediata di una gelateria a Marina di Pisa in seguito ad una preoccupante ispezione igienico-sanitaria.

Il controllo rientra nell’ambito di specifici servizi volti a garantire la sicurezza alimentare, in aderenza alla strategia operativa Estate tranquilla 2025 – Ristorazione presso stazioni ferroviarie, aeroporti e porti.

Durante l’ispezione, i militari del Nas hanno constatato che la gelateria in questione versava in precarie condizioni igienico sanitarie per la presenza di polvere, sporco pregresso e residui di precedenti lavorazioni non rimosse sugli impianti ed attrezzature, ragnatele, presenza diffusa di blatte ed insetti striscianti vivi e morti ed un roditore in avanzato stato di decomposizione all’interno di esche di cattura, posizionate in vari punti della pavimentazione di locali cucina e deposito alimenti.

A fronte di queste gravi non conformità, il responsabile dell’unità funzionale responsabile dell’Azienda Usl Toscana Nord Ovest non ha esitato ad emettere un provvedimento di sospensione immediata dell’attività del ristorante.