Trovato a un controllo con un campionario di droghe: arrestato 34enne

PISA – I carabinieri della stazione di Pisa hanno arrestato un uomo di 34 anni, già noto alle forze dell’ordine, sorpreso con un ingente quantitativo di droghe variegate e un’arma bianca.

L’intervento è scattato in via Pungilupo, quando una pattuglia dell’Arma ha intimato l’alt a un’autovettura per un normale controllo stradale. Il marcato nervosismo mostrato dal conducente ha spinto i militari ad approfondire l’accertamento con una perquisizione del veicolo, che ha permesso di scoprire un vero e proprio campionario di sostanze illecite, accuratamente occultate all’interno dell’abitacolo.

Durante la perquisizione sono stati rinvenuti e sequestrati 190 pasticche di Lsd, 150 pasticche di Ecstasy (oltre a 51 grammi in polvere), 7,7 grammi di ketamina, 4,3 grammi di mescalina, circa 39 grammi di funghi allucinogeni e una modica quantità di hashish.

Insieme allo stupefacente, sono stati recuperati alcuni bilancini di precisione per la pesatura e il confezionamento delle dosi, la somma in contanti di 290 euro, ritenuta provento dell’attività di spaccio e un coltello lungo 21 centimetri.

A seguito del ritrovamento dell’arma, l’uomo è stato denunciato anche per il reato di porto di armi od oggetti atti ad offendere, oltre alla contestazione principale per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.

L’arrestato, su disposizione del sostituto procuratore della Repubblica di Pisa di turno che coordina le indagini, è stato condotto al carcere di Pisa, dove rimane a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa dell’udienza di convalida.