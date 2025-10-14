23.1 C
Firenze
martedì 14 Ottobre 2025
Al via la Biennale di architettura a Pisa: la città si apre al futuro

Un evento per tutti, gratuito e diffuso per la città. Un'occasione unica per riflettere sul domani

Cultura ed Eventi
REDAZIONE
Biennale architettura
Foto di: sito web / biennale di Pisa
Meno di 1 ' di lettura
PISA – La città si trasforma di nuovo in un grande laboratorio urbano. Ha preso il via venerdì scorso la VI Edizione della Biennale di Architettura di Pisa. L’evento animerà le strade e le piazze fino al 16 novembre 2025.

Per oltre un mese, Pisa diventa un grande laboratorio urbano a cielo aperto. L’iniziativa, curata dall’Associazione LP, è pensata come un dialogo aperto tra esperti, istituzioni e cittadini. L’obiettivo è esplorare insieme i temi dell’innovazione e della sostenibilità.

Fin dalla sua nascita nel 2015, la Biennale ha avuto una vocazione precisa. Non una mostra per pochi, ma un festival diffuso, gratuito e aperto a tutti. Un’occasione unica di confronto e ricerca per architetti, studenti e semplici curiosi.

L’evento si propone di ispirare nuove visioni del vivere contemporaneo, mettendo in discussione gli spazi che abitiamo e immaginando quelli del futuro. Un appuntamento ormai consolidato che, ogni due anni, conferma Pisa come punto di riferimento per l’architettura.

