Giugno Pisano 2025: tutti gli eventi da non perdere

PISA – Si sa: ogni città ha il suo cuore pulsante che batte un po’ più forte in alcuni momenti dell’anno. A Pisa, il cuore scalpita a giugno.

Il Giugno Pisano è un mese che trasforma la città della torre pendente in un palcoscenico di luci, storia e spiritualità popolare. Un evento che non va visto da lontano ma che va vissuto e respirato lungo l’Arno e sulle Mura medievali.

Luminara di San Ranieri

Si comincia il 16 giugno, quando, al tramonto, i lungarni si vestono di mille luci per la Luminara di San Ranieri. Oltre 100mila fiammelle danzano tra le sagome dei palazzi storici, incorniciando Pisa in un bagliore surreale. È un inno al santo patrono, ma anche una dichiarazione d’amore alla propria città. Il silenzio della città illuminata solo da candele, seguito dai soliti fuochi d’artificio intorno alla mezzanotte, sono uno spettacolo per gli occhi. La festa del santo patrono non è però soltanto luci: lungo tutto l’Arno sono allestite anche bancarelle di ogni tipo, da quelle ricche di prodotti alimentari a quelle cariche di oggetti artigianali.

La regata dei quartieri

Il giorno dopo, il 17 giugno, è il momento di fare il tifo. Pisa si divide in quattro: Santa Maria, San Francesco, Sant’Antonio e San Martino. La regata storica del Palio di San Ranieri è una sfida in stile secentesco: imbarcazioni a remi che risalgono l’Arno e un “arrampicatore” che, giunto al traguardo, deve salire su un pennone scivoloso per afferrare il paliotto della vittoria. È una manifestazione che mescola sport, storia e folclore, nata nel XVII secolo come rivisitazione civile delle antiche regate pisane, è oggi parte fondamentale del Giugno Pisano, attirando ogni anno tantissimi spettatori lungo i lungarni.

Guerra sul Ponte di Mezzo

Infine, il gran finale. L’ultimo sabato di giugno, il Ponte di Mezzo diventa un campo di battaglia. Il Gioco del Ponte non è una rievocazione qualsiasi, ma un vero scontro di potenza e strategia tra le squadre di Tramontana (nord dell’Arno) e Mezzogiorno (sud dell’Arno). In armature rinascimentali, 12 squadre per parte si affrontano spingendo un pesante carrello metallico: vince chi conquista il ponte. Prima della manifestazione, come ogni anno, è previsto un corteo composto da piu di 700 figuranti. Per saperne di più su questa storica tradizione, consultate la pagina ufficiale.

E ancora: sport, musica e cultura.

Il Giugno Pisano non è solo riti e regate. È anche arte, storia e scoperta. Le Mura medievali diventano museo a cielo aperto con visite serali, laboratori per bambini e camminate panoramiche. In mostra dal XX al XX, Codici medievali sulle Mura, un viaggio tra antichi manoscritti e simboli del sapere pisano.

Inoltre, al Museo della Grafica, fino al 20 giugno, si potrà visitare Habitus Fidei, un’esposizione che riflette su come la fede ha plasmato l’arte e il vivere comune nel corso dei secoli.

Di giorno si gioca, di notte si balla, questo è il motto del Tower Festival (21–22 giugno), perfetto per chi cerca un po di movida. Questo festival trasforma il centro universitario del Cus Pisa in un mix esplosivo di sport, street food e musica live. Tende, amici, e l’alba pisana come colonna sonora: tutte le informazioni a questo link.

Il Giugno Pisano non è solo una rassegna di eventi. È una prova d’identità, un patto tra la Pisa di oggi e quella dei secoli passati, un vero e proprio invito a viversi la città di Pisa come non mai.