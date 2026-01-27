5.8 C
L’università di Pisa svela il trucco: ecco il metodo che scova la plastica finta nel compostabile

Nuova tecnica di analisi chimica smaschera le frodi nei sacchetti bio. I ricercatori trovano tracce di polietilene vietato

Cultura ed Eventi
REDAZIONE
POLIMERO
Foto di: unipi
1 ' di lettura

PISA – Dietro molti imballaggi apparentemente ecologici si nasconde una truffa silenziosa. Ora però c’è uno strumento per smascherarla. Un team del Dipartimento di chimica dell’università di Pisa ha messo a punto un metodo infallibile per individuare le componenti non biodegradabili aggiunte illegalmente nelle bioplastiche.

Lo studio, condotto in collaborazione con il consorzio Biorepack, parte da un dato allarmante. I primi test hanno rivelato che circa la metà delle buste controllate non rispetta le norme. Si tratta per lo più di prodotti di provenienza extra-Ue. All’interno contengono quantità di polietilene (plastica tradizionale) che arrivano fino al 5%, ben oltre il limite tollerato dalla legge.

La normativa europea è severa. Per garantire che un sacchetto diventi compost, il materiale non biodegradabile non deve superare l’1%. Fino a oggi, però, mancava un “poliziotto chimico” capace di misurare con precisione questa soglia.

La lacuna è stata colmata dal gruppo guidato dalla professoressa Erika Ribechini. I ricercatori hanno utilizzato la pirolisi analitica, una tecnica che scompone i materiali col calore. Il risultato è un protocollo rapido, economico e capace di scovare frodi anche microscopiche.

“Non basta l’etichetta, serve verificare la conformità”, spiega il ricercatore Marco Mattonai. Se la plastica non si degrada, finisce per inquinare il compost e i nostri campi sotto forma di microplastiche.

L’innovazione piace alle imprese oneste. Per Carmine Pagnozzi, direttore di Biorepack, questo strumento è fondamentale. Serve a tutelare una filiera d’eccellenza italiana e a garantire che l’economia circolare non sia inquinata da chi cerca scorciatoie illegali.

© Riproduzione riservata

