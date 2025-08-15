19.8 C
Firenze
venerdì 15 Agosto 2025
Amichevoli estive: la Pistoiese ferma il Pisa sull’1-1

Meglio gli orange nella prima frazione al Melani .Nella ripresa botta e risposta fra Buffon e Pinzauti, che realizza un calcio di rigore

REDAZIONE
Amichevoli estive: la Pistoiese ferma il Pisa sull'1-1
Amichevoli estive: la Pistoiese ferma il Pisa sull'1-1 (foto Pistoiese FC)
Pistoiese – Pisa 1-1PISTOIESE:

 Giuliani (46′ Arlanch, 80′ Valentini), Pellegrino (46′ Kharmoud), Accardi (46′ Venturini), Gennari (46′ Maldonado), Bertolo (46′ Polvani), Alluci (46′ Costa Pisani, 87′ Kovalenko), Simeri (46′ Campagna), Biagi (46′ Pinzauti), Alagna (46′ Cuomo), Rossi (61′ Sciortino), Bastianelli (46′ Diallo, 91′ Baragli). Allenatore Andreucci.
PISA: Scuffet (46′ Nicolas), Calabresi (46′ Angori), Durmush (46′ Maucci), Caracciolo (46′ Canestrelli), Lusuardi (5′ Mbambi), Marin (46′ Hojholt), Touré (46′ Leris), Aebischer (46′ Akinsanmiro), Lind (46′ Meister, 54′ Casarosa), Tramoni (46′ Buffon), Piccinini (46′ Moreo). Allenatore Gilardino.
ARBITRO: Briganti di Carrara (Furlesi-Lazzareschi)
RETI: 70′ Buffon, 75′rig. Pinzauti
NOTE: Ammoniti Mbambi

PISTOIA – Finisce senza vincitori la sfida del Melani fra Pistoiese e Pisa. 

Nel primo tempo bene la Pistoiese, che va vicina al gol in un paio di occasioni mettendo in apprensione la difesa pisana a più riprese. Nei primi quarantacinque minuti, non a caso, la formazione di mister Gilardino bada soprattutto a difendersi, non riuscendo a rendersi quasi mai pericolosa. Quando l’arbitro fischia l’intervallo, il parziale è ancora fermo sullo 0-0.

Anche la ripresa inizia con lo stesso copione: arancioni padroni del campo e vicini al gol a più riprese. Al 70’, però, a segnare sono gli ospiti, con Buffon. Nonostante lo svantaggio, gli uomini di mister Andreucci continuano a premere il pedale dell’acceleratore, conquistando un prezioso calcio di rigore al 73’ grazie alla sgasata di Diallo. Dagli undici metri si presenta Pinzauti, che con estrema classe batte l’estremo difensore avversario Nicolas pareggiando i conti.

Successivamente, non c’è spazio per altri sussulti: quando scocca il 90’, il punteggio recita 1-1.

Per il Pisa ora è già tempo di Coppa Italia: domenica c’è Cesena – Pisa. 

© Riproduzione riservata

