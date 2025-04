Calcio, serie B: Pisa-Modena, Inzaghi suona la carica

Getting your Trinity Audio player ready...

PISA – Dopo l’ultima sosta del campionato di Serie BKT e il rotondo successo in esterna a Cosenza, il Pisa Sporting Club torna in campo alla Cetilar Arena, dove oggi pomeriggio alle 17.15 ospita il Modena in un match cruciale nella corsa ai playoff. L’obiettivo è vendicare la sconfitta dell’andata (1-0 per i canarini) e confermare il buon momento dei nerazzurri.

Ma Filippo Inzaghi, tecnico del Pisa, invita tutti – squadra, ambiente e tifosi – a tenere i piedi ben saldi a terra. “La squadra sta bene – ha dichiarato Inzaghi nella conferenza stampa della vigilia – ma vedo troppa euforia in giro, e questo mi preoccupa. Non mi riferisco ai ragazzi, che sono consapevoli come me che non abbiamo ancora conquistato nulla. Anzi, se non affrontiamo il Modena con il massimo della concentrazione, rischiamo grosso”. Uno sguardo alla corsa playoff, dove ogni punto può fare la differenza: “Dopo la sconfitta di La Spezia sembravamo fuori dai giochi, ora pare tutto facile. Ma non è così: otto punti non sono un margine sufficiente con lo scontro diretto a sfavore. Il destino è nelle nostre mani, ma dobbiamo meritarcelo ogni settimana”.

L’allenatore nerazzurro non ha nascosto le insidie del match: “Il Modena è una squadra da playoff, che ha sempre fatto ottime partite contro le big. Per vincere servirà il miglior Pisa della stagione: ventitré giocatori affamati e un pubblico che ci spinga come sempre ha fatto”.

Tra le notizie dell’ultima ora, l’assenza di Matteo Tramoni. “Nulla di grave – ha rassicurato Inzaghi – ma non vale la pena rischiarlo a sette giornate dalla fine. Speriamo di riaverlo già nel prossimo turno. La squadra può farcela anche senza di lui”. Quanto alla formazione, il tecnico lascia intendere possibili novità: “Ho tanti dubbi, come non mai. Ci sono giocatori meno utilizzati che stanno dimostrando grande forma. Potrei cambiare qualcosa per accendere la scintilla giusta”.

La sfida contro il Modena si preannuncia dunque come un banco di prova importante, non solo per la classifica, ma anche per la maturità del gruppo.