Calvin Stengs è un nuovo giocatore del Pisa Sporting Club

Dall’Eredivisie e competizioni continentali alla Torre Pendente: porta qualità e imprevedibilità nell’attacco della squadra nerazzurra

Sport
DAVIDE CARUSO
Calvin Stengs è un nuovo giocatore del Pisa Sporting Club
Calvin Stengs è un nuovo giocatore del Pisa Sporting Club (foto ufficio stampa)
PISA – Calvin Stengs è ufficialmente un giocatore del Pisa.

L’attaccante olandese, classe 1998, arriva dal Feyenoord in prestito con opzione. Cresciuto nell’AZ Alkmaar, con esperienze in Francia e Belgio, ha collezionato oltre 100 presenze in Eredivisie, 22 gol e 32 assist. Ha giocato in Europa League, Champions League e indossato per otto volte la maglia dell’Olanda.

Adesso una nuova sfida: portare il suo talento sotto la Torre Pendente e accendere i sogni nerazzurri in serie A.

