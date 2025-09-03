24.4 C
Firenze
mercoledì 3 Settembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Serie A, ecco gli anticipi e posticipi di Pisa e Fiorentina

La Lega ha ufficializzato il calendario delle toscane, con gli orari e i giorni delle gare in programma fra settembre e novembre

Sport
DAVIDE CARUSO
DAVIDE CARUSO
Fiorentina
Foto: Facebook / Fiorentina
1 ' di lettura
Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – La Lega Serie A ha reso ufficiali gli anticipi e posticipi dalla quarta alla dodicesima giornata.

Pisa e Fiorentina si preparano a un periodo fitto di impegni, tra partite di campionato e sfide ad alto tasso di spettacolo.

Il Pisa comincerà la sua sequenza il 22 settembre al Maradona contro il Napoli, un lunedì sera che promette emozioni. Subito dopo, il 28, i nerazzurri affronteranno il derby toscano contro la Fiorentina, atteso all’Arena Garibaldi.

Ottobre sarà altrettanto impegnativo: il 5 trasferta a Bologna, il 18 match casalingo contro il Verona, e il 24 sfida proibitiva a San Siro contro il Milan, in un anticipo del venerdì sera. Il mese si chiuderà con la Lazio all’Arena Garibaldi il 30 ottobre, un incontro notturno tra i più attesi.

Novembre aprirà con Torino-Pisa il 2, seguito dal confronto casalingo contro la Cremonese il 7. L’ultimo impegno prima di dicembre sarà il 24 sul campo del Sassuolo, altro posticipo del lunedì.

Il calendario della Fiorentina è altrettanto serrato. Si parte domenica 21 settembre al Franchi contro il Como, aprendo un ciclo intenso di partite. La settimana successiva, il 28, sarà la volta del derby a Pisa.

Ottobre propone subito sfide di cartello: il 5 arriverà la Roma a Firenze, mentre il 19 i viola voleranno a Milano per affrontare il Milan in serale. Il 26 è in programma il derby dell’Appennino contro il Bologna, seguito tre giorni dopo dalla trasferta a San Siro contro l’Inter.

A novembre, la Fiorentina tornerà in campo il 2 contro il Lecce, poi il 9 trasferta a Genova contro il Genoa. Il clou del mese sarà Fiorentina-Juventus, sabato 22 alle 18, uno degli appuntamenti più caldi della stagione.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
24.4 ° C
24.8 °
21.6 °
60 %
2.6kmh
0 %
Mer
24 °
Gio
30 °
Ven
28 °
Sab
29 °
Dom
29 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

carabinieri (13)vigili del fuoco (13)Gaza (13)Pisa Sporting Club (13)Serie A (13)Eugenio Giani (12)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati