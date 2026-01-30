Verso Pisa-Sassuolo, Gilardino: “Non è pressione, è responsabilità. I nuovi? Non c’è tempo, devono adattarsi subito”

PISA – Dimenticare la notte da incubo di San Siro e trasformare la rabbia in energia positiva. È questo il diktat di Alberto Gilardino alla vigilia di una sfida che vale molto più dei tre punti. Domani alla Cetilar Arena arriva il temibile Sassuolo di Fabio Grosso, una corazzata ferita ma ricca di talento (da Berardi a Laurienté), e il Pisa deve rispondere presente.

“Sfacciati e responsabili”. Il tecnico, squalificato ma presente in sala stampa, non usa giri di parole per descrivere lo stato d’animo dello spogliatoio dopo il 6-2 contro l’Inter: “Quella sconfitta ha lasciato una ferita dentro ognuno di noi” ammette Gilardino. “Ma i ragazzi sono uomini prima che calciatori. Abbiamo lavorato subito sul campo. Domani voglio vedere una squadra equilibrata, cinica e, per certi versi, sfacciata. Dobbiamo ribellarci positivamente al momento, con atteggiamento e intensità”. Nessuna paura, ma senso del dovere: “Non è pressione, è responsabilità. Non abbiamo l’obbligo di vincere, ma l’obbligo di fare tutto il possibile per provarci. Dobbiamo rispondere a noi stessi, al club e ai tifosi”.

Il caso Tramoni e il mercato. La vigilia è stata agitata anche dalle voci di mercato, in particolare su Matteo Tramoni. Gilardino chiude definitivamente la porta a ogni speculazione: “Matteo resta. È una scelta condivisa tra me, lui e la società. Gli ho rinnovato stima e fiducia, anche se non ce n’era bisogno. È un professionista esemplare e ci darà un grande contributo”. Sui nuovi acquisti, il tecnico promuove l’operato della società nonostante le difficoltà di gennaio: “Sono soddisfatto, chi è arrivato ha voluto fortemente il Pisa. Il problema è che arrivano tutti da campionati esteri e non c’è tempo per un adattamento graduale. Dovrò essere bravo io ad accelerare il processo”.

Le scelte: Stojilkovic c’è, Caracciolo capitano. Arrivano buone notizie dall’infermeria e dai nuovi innesti. Filip Stojilkovic sarà della partita: “È ufficializzato, verrà in panchina. Ha fatto il primo allenamento oggi, stiamo valutando il suo inserimento”. Più pronto fisicamente sembra essere Bozinov, mentre per Durosinmi servirà cautela nella gestione del minutaggio. Per l’undici titolare, Gilardino scioglie alcuni dubbi: Caracciolo sarà regolarmente in campo con la fascia di capitano al braccio. Recuperati anche Moreo e Meister, usciti malconci da Milano ma regolarmente in gruppo. Ballottaggio in difesa tra il nuovo arrivato Rosen e Coppola, mentre a centrocampo, nonostante la diffida della coppia titolare, non si faranno calcoli in vista del Verona: “Penso solo a domani”. Unica nota stonata la condizione di Akinsanmiro, rientrato dalla Coppa d’Africa senza minutaggio e ancora alla ricerca della forma migliore.

Il messaggio finale è chiaro: contro il Sassuolo servirà il miglior Pisa possibile. “Loro hanno qualità che fanno la differenza, noi dovremo essere lucidi e affamati”.