Henrik Meister è ufficialmente un giocatore nerazzurro

PISA – Il Pisa Sporting Club annuncia la conclusione positiva della trattativa con il club francese Stade Rennais per l’acquisizione definitiva del talento Henrik Wendel Meister. Un passo importante per il club nerazzurro che conferma la fiducia in un giocatore già diventato una colonna della squadra.

Henrik, arrivato nel corso della passata stagione, si è subito imposto come uno dei protagonisti assoluti della cavalcata vincente in serie B. Il suo gol decisivo contro il Frosinone ha lasciato un segno indelebile nella memoria dei tifosi, simbolo della sua determinazione e del suo contributo fondamentale in campo.

Ora, Meister è ufficialmente un giocatore nerazzurro a tutti gli effetti, dopo aver firmato un contratto lungo fino al 30 giugno 2028, con la possibilità di estendere l’accordo per un altro anno. Una scelta che testimonia la volontà della società di costruire un progetto solido e duraturo, puntando su giovani talenti con grande prospettiva.

Con il rinnovato impegno, Henrik si prepara a vivere una nuova avventura nel massimo campionato italiano. Accanto ai compagni di squadra e sotto la guida del tecnico Alberto Gilardino, affronterà la sfida della serie A con entusiasmo e ambizione, pronto a dare il suo meglio per il Pisa e i suoi tifosi.