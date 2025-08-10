38.5 C
Firenze
domenica 10 Agosto 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Henrik Meister è ufficialmente un giocatore nerazzurro

Il Pisa ufficializza l’acquisto definitivo del giocatore dallo Stade Rennais, con contratto fino al 2028 e opzione per un’ulteriore stagione

Sport
DAVIDE CARUSO
DAVIDE CARUSO
Henrik Meister è ufficialmente un giocatore nerazzurro
Henrik Meister è ufficialmente un giocatore nerazzurro (foto FB)
Meno di 1 ' di lettura
Getting your Trinity Audio player ready...

PISA – Il Pisa Sporting Club annuncia la conclusione positiva della trattativa con il club francese Stade Rennais per l’acquisizione definitiva del talento Henrik Wendel Meister. Un passo importante per il club nerazzurro che conferma la fiducia in un giocatore già diventato una colonna della squadra.

Henrik, arrivato nel corso della passata stagione, si è subito imposto come uno dei protagonisti assoluti della cavalcata vincente in serie B. Il suo gol decisivo contro il Frosinone ha lasciato un segno indelebile nella memoria dei tifosi, simbolo della sua determinazione e del suo contributo fondamentale in campo.

Ora, Meister è ufficialmente un giocatore nerazzurro a tutti gli effetti, dopo aver firmato un contratto lungo fino al 30 giugno 2028, con la possibilità di estendere l’accordo per un altro anno. Una scelta che testimonia la volontà della società di costruire un progetto solido e duraturo, puntando su giovani talenti con grande prospettiva.

Con il rinnovato impegno, Henrik si prepara a vivere una nuova avventura nel massimo campionato italiano. Accanto ai compagni di squadra e sotto la guida del tecnico Alberto Gilardino, affronterà la sfida della serie A con entusiasmo e ambizione, pronto a dare il suo meglio per il Pisa e i suoi tifosi.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
38.5 ° C
39.5 °
37 °
21 %
2.1kmh
0 %
Dom
37 °
Lun
39 °
Mar
40 °
Mer
40 °
Gio
38 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Eugenio Giani (15)carabinieri (15)incidente (13)Pisa Sporting Club (12)calciomercato (10)Movimento 5 Stelle (10)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati