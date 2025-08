Pisa in marcia verso la Germania: due test d’élite per i neroazzurri

Getting your Trinity Audio player ready...

PISA – Il Pisa di Alberto Gilardino fa le valigie e parte per la Germania, dove lo attende una settimana di allenamenti e sfide di spessore internazionale. I nerazzurri affronteranno due amichevoli di livello assoluto contro Bayer Leverkusen e Fc Augsburg, test fondamentali in vista della nuova stagione che segna il ritorno in serie A dopo 34 anni d’assenza.

Per l’occasione, la squadra si dividerà tra Leverkusen e Augusta, spostando lì il proprio quartier generale. Sarà l’occasione ideale per Gilardino per fare il punto sulle condizioni fisiche e tattiche del gruppo, testare i nuovi arrivati e iniziare a costruire una squadra capace di reggere il salto di categoria.

Nel gruppo dei convocati, spicca il nome di Michel Aebischer, uno dei colpi di mercato dell’estate, arrivato dal Bologna con grandi aspettative. Il centrocampista svizzero, duttile e di personalità, avrà l’opportunità di calarsi subito nei meccanismi della squadra e guadagnare terreno in vista dell’inizio ufficiale della stagione.

Ecco l’elenco completo dei calciatori partiti per la tournée tedesca.

Portieri: Nicolas, Scuffet, Semper.

Difensori: Calabresi, Canestrelli, Caracciolo, Denoon, Lusuardi, Mbambi, Rus.

Centrocampisti: Aebischer, Akinsanmiro, Angori, Durmush, Hojholt, Leris, Marin, Maucci, Piccinini, Tourè.

Attaccanti: Bonfanti, Buffon, Lind, Meister, Moreo, Tramoni.

Obiettivo della settimana? Trovare l’identità tattica e rafforzare lo spirito di squadra, sfruttando un doppio confronto impegnativo contro due club di Bundesliga che metteranno alla prova mentalità e condizione atletica. L’avventura tedesca rappresenta il primo vero banco di prova per il nuovo Pisa che vuole sorprendere anche in serie A.