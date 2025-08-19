Pisa Sporting Club, la campagna abbonamenti è sold out: vendute tutte le tessere

Getting your Trinity Audio player ready...

PISA – Successo clamoroso della campagna abbonamenti. Tutti gli abbonamenti resi disponibili in vendita libera, per ogni ordine di settore, infatti, risultano esauriti.

Pertanto la campagna abbonamenti per la stagione 2025-2026 è da ritenersi conclusa.

Per ogni singola partita sarà comunque resa disponibile una dotazione di biglietti; per ogni ordine di posto, fatta esclusione per il settore di Curva Nord.

“La società, orgogliosamente, ringrazia tutti gli sportivi nerazzurri che hanno deciso di rinnovare anche in questa stagione il loro abbonamento – dice la nota ufficiale – e da il benvenuto nel club abbonati a chi ha sottoscritto per la prima volta la propria tessera stagionale. Unitamente si rammarica per non aver potuto usufruire di un impianto sportivo più capiente ed avere, di conseguenza, potuto accontentare tutte le numerosissime richieste eccedenti la disponibilità della pur ampliata e ristrutturata Cetilar Arena”.