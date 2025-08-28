Pontedera-Arezzo, il sindaco chiama a raccolta i tifosi

Getting your Trinity Audio player ready...

PONTEDERA – Il campionato è appena iniziato e già si respira aria di derby. Il Pontedera, reduce dalla sconfitta di misura (1-0) sul campo della Torres, vuole rialzarsi davanti al proprio pubblico. L’Arezzo, invece, arriva galvanizzato dal successo contro il Forlì.

La storia recente parla chiaro: tra le due squadre c’è equilibrio assoluto. Negli ultimi sei confronti il bilancio è identico per entrambe: due vittorie, due pareggi e due sconfitte a testa.

Alla vigilia della sfida, il sindaco di Pontedera ha scelto di parlare non solo alla squadra, ma all’intera città. “Ogni inizio di stagione è un momento speciale – ha detto – perché porta con sé entusiasmo, sogni e identità”.

Parole che vanno dritte al cuore della tifoseria. “I ragazzi si sono preparati con serietà e determinazione, ma per arrivare lontano serve qualcosa in più: serve la forza del pubblico“.

Da qui l’invito accorato: “Vi aspettiamo allo stadio. La vostra voce e la vostra presenza fanno la differenza. Siete voi a trasformare una partita in casa in un’esperienza indimenticabile”.

E poi la chiusura, quasi uno slogan che sa di appartenenza: “Uniti possiamo affrontare ogni sfida con più forza e ambizione. Il vostro entusiasmo sarà il nostro valore aggiunto”.

Pontedera si prepara così alla sfida con l’Arezzo.