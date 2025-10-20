Il Pontedera spreca, la Vis Pesaro passa al Mannucci

Getting your Trinity Audio player ready...

PONTEDERA – Il Pontedera cade in casa contro la Vis Pesaro, in una partita segnata da episodi sfortunati e da una prova offensiva poco concreta. Al “Mannucci” finisce 0-2, con un autogol che indirizza la gara e un raddoppio firmato Jallow nella ripresa.

La partita si accende presto. All’11’, un episodio che cambia subito l’inerzia: autogol del giovane Gueye, classe 2006, che nel tentativo di allontanare un pallone insidioso colpisce male, tradito da un rimbalzo, e manda la sfera nella propria porta. Nulla da fare per Biagini. Il Pontedera accusa il colpo ma prova a reagire. Ianesi alza il ritmo e si conquista il primo angolo con un tiro deviato da fuori area.

La Vis Pesaro, caricata dal vantaggio, prende fiducia. Nicastro e Berengo orchestrano buone trame offensive, costringendo la retroguardia granata a chiudersi nella propria metà campo. Al 27’ brivido per Biagini: la punizione di Mariani assume una traiettoria velenosa, con il pallone che sfiora la traversa. I marchigiani insistono, ma il portiere del Pontedera risponde presente su Nicastro, deviando in angolo un tiro potente.

Il primo tempo si chiude con la squadra di Canzi in difficoltà. L’autogol pesa, e nonostante qualche spunto isolato i granata non trovano il guizzo per pareggiare.

Nella ripresa il Pontedera tenta di cambiare volto: fuori Gueye, dentro Polizzi. Al 47’ Andolfi prova la girata, ma Pozzi blocca sicuro. La Vis Pesaro però non si ferma e al 54’ trova il raddoppio. Jallow supera Vona e scarica sotto la traversa, imprendibile per Biagini: è 0-2.

Il Pontedera ci prova con orgoglio. Andolfi di testa, poi Perretta con un cross basso per Battimelli, che al 87’ sfiora il palo con un destro velenoso. Tanta volontà, poca precisione.

Nel finale spazio a nervosismo e cartellini: con espulsione per Battimelli. Cinque i minuti di recupero, ma il risultato non cambia.

Il tabellino

PONTEDERA (3-4-2-1)

: Biagini; Vona, Pretato, Gueye (46′ Polizzi); Migliardi, Ladinetti, Manfredonia (84′ Pietrelli), Perretta; Vitali (78′ Nabian), Ianesi; Andolfi (84′ Battimelli).

VIS PESARO (3-5-2): Pozzi; Bove (78′ Nina), Primasso, Ceccacci; Vezzoni (99′ Forte), Berengo (99′ Bocs), Pucciarelli, Mariani (70′ Tavernaro), Zoia; Nicastro, Jallow (77′ Stabile).

RETI: 11 Autogol Gueye (VP), 54′ Jallow (VP).

NOTE: Ammoniti: Pretato (P), Vona (P), Battimelli (P). Espulsi: Battimelli (P).