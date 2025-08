Sette medaglie al torneo di Carrara, dal consiglio regionale un riconoscimento alla Pugilistica Pisana

Getting your Trinity Audio player ready...

PISA – “Ai successi ottenuti dalla Pugilistica Pisana Carlo Bartolomei che con sette pugili, al Torneo di Carrara, ha conquistato 5 medaglie d’oro e 2 d’argento”. Così recita la targa del consiglio regionale, consegnata ieri (5 agosto) a Pisa dal presidente dell’assemblea toscana, Antonio Mazzeo.

I protagonisti di questo successo sono gli atleti Tommaso Bacin, Anton Dutchak, Valerio Corradini, Giulio Lenzi, Massimo Cimoroni, Diego Ceccarelli e Paolo Littera oltre al tecnico Riccardo Frendo, al presidente Davide Bianchi, al vicepresidente Marco Flori, a Giacomo Bulgarelli psicologo dello sport e mental coach, e al maestro benemerito Marcello Bartolomei.

Un traguardo indiscutibile che non poteva passare inosservato. Ieri all’interno del complesso scolastico Da Vinci di Pisa, il presidente Mazzeo ha incontrato gli atleti e consegnato il riconoscimento. “Solo con la costanza, l’impegno, il sacrificio nello sport, come nella vita, si possono ottenere risultati – ha esordito – La Pugilistica Pisana guidata da Marcello Bartolomei è un sicuro esempio di queste doti. Un grande complimento ai giovani atleti che si sono distinti in questa competizione con i migliori auguri di proseguire su questa strada e in tutti gli altri ambiti delle loro vite”. “Avanti così non solo per loro stessi – ha sottolineato il presidente – ma anche per l’orgoglio di rappresentare una grande società, una gloriosa città ed un territorio dalla spiccate potenzialità, per contribuire ad un grande futuro”.

La Pugilistica Pisana è nata dalla lunga esperienza di un pugile professionista campione europeo, Piero del Papa, figura notissima a Pisa, scomparsa alcuni fa.