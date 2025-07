È ufficiale: Simone Scuffet è un nuovo giocatore del Pisa

PISA – Il Pisa Sporting Club annuncia un altro colpo di mercato di rilievo: la società ha raggiunto un accordo con il Cagliari Calcio per l’acquisizione a titolo definitivo delle prestazioni sportive del calciatore Simone Scuffet.

Nato nel 1996, il giocatore vestirà da subito la maglia nerazzurra, firmando un contratto valido fino al 30 giugno 2028.

L’ingresso di Scuffet rappresenta una significativa aggiunta di qualità ed esperienza alla difesa della squadra. Il portiere vanta un percorso professionale di alto livello, ricco di esperienze. Formatosi nelle giovanili dell’Udinese, dove ha esordito in Serie A giovanissimo, ha poi proseguito la carriera in diverse squadre prestigiose sia in Italia che all’estero.

Un curriculum di grande valore

Durante la sua carriera, Scuffet ha indossato maglie importanti come quelle di Cagliari, Spezia, Como, Cluj e Apoel Nicosia, accumulando esperienza in vari campionati e contesti calcistici. Nell’ultima stagione ha giocato con il Napoli, contribuendo alla conquista dello Scudetto, un traguardo che aggiunge ulteriore prestigio al suo profilo.

Oltre ai successi nei club, Simone ha dimostrato il suo valore anche a livello internazionale, partecipando a tutte le nazionali giovanili italiane e ricevendo più convocazioni nella Nazionale maggiore. Questa combinazione di esperienza internazionale e abitudine a competere ad alto livello lo rende un rinforzo fondamentale per il Pisa Sporting Club.