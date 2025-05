Ultima giornata di serie B: pari Carrarese, il Pisa chiude con una vittoria

Getting your Trinity Audio player ready...

PISA – Si chiude il campionato di serie B con due gare ininfluenti per il risultato per le toscane.

I nerazzurri del Pisa, ancora ebbri per le feste per la promozione storia in serie A, onorano il campionato fino alla fine e superano la Cremonese all’Arena Garibaldi, squadra a caccia della migliore posizione nelle griglia playoff. Moreo e Tourè i marcatori dei padroni di casa.

La Carrarese, già salva, sfiora il colpo esterno a Palermo, altra squadra che giocherà i playoff. Shpendi segna nel primo tempo, Le Douaron nlel finale impatta per i siciliani, con i gialloblu in dieci per l’espulsione di Guarino.

È stata anche serata di verdetti, anche clamorosi. In serie A Sassuolo e Pisa, dominatrici del torneo. Al primo turno playoff Juve Stabia – Palermo (la vincente affronta la Cremonese) e Catanzaro – Cesena (la vincente affronta lo Spezia).

In coda ai playout Salernitana – Frosinone. Retrocede clamorosamente la Sampdoria, assieme a Cittadella e Cosenza.

I tabellini

Pisa – Cremonese 2-1

PISA (3-4-2-1).

Nicolas; Calabresi (62′ Castellini), Caracciolo, Bonfanti; Sernicola, Piccinini, Marin (62′ Abildgaard), Angori (77′ Touré); Moreo (77′ Arena), Tramoni; Lind (85′ Tosi). A disposizione: Loria, Canestrelli, Hojholt, Vignato, Rus, Solbakken, Morutan. Allenatore Inzaghi.

CREMONESE (3-5-2). Fulignati; Ceccherini, Ravanelli (46′ Moretti), Folino; Pickel (46′ Collocolo), Gelli, Majer (70′ Castagnetti), Valoti (82′ Gabbiani), Azzi; Bonazzoli, De Luca (46′ Vazquez). A disposizione. Drago, Tånnander, Barbieri, Pavesi, Triacca, Vandeputte, Lordkipanidze. Allenatore Guerra

ARBITRO: Giua di Olbia (Margani-Lombardo)

RETI: 22′ Moreo, 83′ Touré, 94′ Bonazzoli

NOTE: Ammoniti Majer, Caracciolo. Spettatori 10.119. Recupero 2′ pt; 4′ st

Palermo – Carrarese 1-1

PALERMO (3-5-2): Audero, Diakitè (74’ Pierozzi), Baniya, Nikolaou (46’ Ceccaroni), Di Mariano, Ranocchia (84’ Verre), Segre, Lund Hansen (62’ Di Francesco), Insigne (46’ Le Douaron), Brunori, Pohjanpalo. A disposizione: Desplanches, Sirigu, Gomes, Vasic, Henry, Buttaro. Allenatore: Dionisi

CARRARESE (3-4-2-1): Fiorillo, Imperiale, Guarino, Illanes, Belloni (78’ Fontanarosa), Zuelli, Schiavi (78’ Milanese), Bouah, Torregrossa (53’ Finotto), Cherubini (60’ Coppolaro), Shpendi (60’ Cerri). A disposizione: Bleve, Ravaglia, Melegoni, Oliana, Giovane, Manzari, Capezzi. Allenatore: Calabro.

ARBITRO: Perri di Roma 1 (Ricci-Pedone)

RETI: 16’ Shpendi, 87’ Le Douaron

NOTE: Ammoniti Nikolau, Guarino, Di Mariano, Diakite, Le Douaron, Illanes. Espulso Guarino al 57′ per doppia ammonizione