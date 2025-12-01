8.6 C
Pontedera Calcio, il sindaco scarica l’area tecnica: “Serve il coraggio di fare un passo indietro”

Il primo cittadino critica la gestione sportiva dopo il ko con il Carpi. Risultati deludenti rischiano di bloccare la vendita della società granata

Sport
DAVIDE CARUSO
DAVIDE CARUSO
Pontedera
Foto di: Facebook / Pontedera
1 ' di lettura
PONTEDERA – La sconfitta incassata all’ultimo secondo col Carpi ha lasciato il segno. Ma stavolta non sono i tifosi a farsi sentire, bensì il primo cittadino. Il Sindaco di Pontedera ha scelto Facebook per lanciare un messaggio chiaro, che suona come un vero e proprio ultimatum all’area tecnica.

Il contesto è delicato. La società, guidata dal Presidente, sta lavorando intensamente dietro le quinte. L’obiettivo è blindare il calcio professionistico in città. Si parla apertamente di un progetto a lungo termine, legato all’ingresso di una nuova proprietà. Un passaggio cruciale per portare risorse fresche e rilanciare le ambizioni granata.

Tuttavia, il campo sta diventando un ostacolo. Il Sindaco non usa giri di parole: le prestazioni della squadra sono “purtroppo al di sotto delle aspettative“. E questo non è un dettaglio. I risultati negativi rischiano di compromettere il buon esito delle trattative societarie in corso. Per far sì che il passaggio di proprietà si concretizzi, serve un ambiente compatto e vincente.

L’invito al “passo indietro”. La stoccata finale è diretta a chi ha la responsabilità tecnica della squadra. Chi guida il gruppo, sottolinea il sindaco, non può sottrarsi a un esame di coscienza. Serve una valutazione “serena ma sincera” sul proprio operato. La richiesta è esplicita: serve il coraggio di fare un passo indietro. Un sacrificio necessario affinché tutto l’ambiente possa farne due in avanti e garantire il futuro del Pontedera. “Comunque e sempre, forza granata”, la chiosa finale, a ribadire che l’interesse primario resta il bene della maglia.

