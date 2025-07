Vittoria di misura per il Pisa nel test di fine ritiro con la Pro Vercelli

PISA. Semper (46′ Scuffet), Calabresi (59′ Denoon), Angori (59′ Durmush), Caracciolo (59′ Sapola), Canestrelli (59′ Lusuardi), Akinsanmiro (59′ Hojholt), Piccinini (59′ Tourè), Marin (59′ Meister), Lind (59′ Buffon), Tramoni (59′ Moreo), Maucci. Allenatore Gilardino.

PRO VERCELLI. Passador (59′ Lancellotti), Piran (59′ Pino), Clemente (59′ Anton), Carosso (59′ Marchetti), Furno (59′ Nikolli), Ronchi (59′ O.Sow), Akpa Akpro (59′ Burruano), Iotti (59′ Emmanuello), Comi (59′ Mallahi), Rutigliano (59′ Bunino), A.Sow (59′ Coppola). Allenatore Santoni.

ARBITRO: Manganiello di Pinerolo (Assistenti Biffi-El Filali)

RETE: 39′ Piccinini

MORGEX – Ultimo test match in Valle d’Aosta per il Pisa Sporting Club che ieri pomeriggio (26 luglio) ha affrontato in amichevole la Pro Vercelli sul campo del Centro Sportivo Valdigne Mont Blanc di Morgex.

Di fronte ad un pubblico numeroso, con tantissimi tifosi nerazzurri saliti questo weekend per salutare l’inizio della stagione del ritorno in serie A, la squadra di Alberto Gilardino ha praticamente concluso la prima fase di preparazione precampionato.

Oggi inizieranno infatti le operazioni di rientro a Pisa per il gruppo nerazzurro che mercoledì (30 luglio) alle 18,30 tornerà in campo per affrontare in amichevole l’Empoli sul campo del Castellani.