Pistoia, avvistamento eccezionale: documentati tre esemplari di gatto selvatico

Nelle foreste appenniniche riappare il Felis silvestris. Il monitoraggio Wwf svela la presenza di diversi esemplari

Cronaca
REDAZIONE
SAN MARCELLO PITEGLIO – Una presenza silenziosa e affascinante si muove tra i boschi dell’Appennino pistoiese. È stato ufficialmente documentato il ritorno del gatto selvatico europeo.

Il teatro della scoperta è l’Oasi Dynamo, riserva naturale affiliata al WWF nel territorio di San Marcello Piteglio. Qui, un meticoloso monitoraggio pluriennale ha finalmente fornito prove inconfutabili: immagini in alta definizione che mostrano il felino nel suo habitat.

Tutto è iniziato nel marzo 2022. Una fototrappola dell’Oasi aveva registrato un passaggio sospetto. Le immagini furono inviate ad Andrea Sforzi, direttore del Museo di storia naturale della Maremma e massimo esperto nazionale. La sua analisi confermò: i tratti fenotipici erano quelli del gatto selvatico. Si trattava di una segnalazione rivoluzionaria. Documentava la specie nella porzione più settentrionale della Toscana, ben oltre il limite noto fino ad allora, confinato alle Foreste Casentinesi.

Da quel momento, la sorveglianza non si è mai fermata. Le analisi visive hanno permesso di classificare almeno tre individui diversi. Per ottenere certezze scientifiche assolute, dal giugno 2023 è scattata l’operazione “hair-trapping”. I ricercatori hanno installato paletti di legno trattati con un attrattivo a base di valeriana. Lo scopo è stimolare l’animale a strofinarsi per raccogliere campioni di pelo. L’analisi genetica del DNA, attesa a breve, sarà la prova regina.

