Caso Cocci, il candidato in pectore fa un passo indietro. Scende in campo l’onorevole La Porta

Getting your Trinity Audio player ready...

PRATO – Elezioni regionali, dopo la bufera Cocci nella lista di Fratelli d’Itlia scende in campo la deputata Chiara La Porta.

’’Mi metto in campo in prima persona, candidandomi nel collegio di Prato, alle prossime elezioni regionali. In questo momento di difficoltà per la mia città, se gli elettori mi sceglieranno, sono pronta a rinunciare al seggio alla Camera dei Deputati per mettermi a disposizione del territorio. Porterò avanti, con la forza di sempre, le battaglie di trasparenza e rinnovamento che lungo il nostro percorso abbiamo condotto a testa alta. E continueremo a farlo, fino in fondo”.

“Durante le ultime settimane – dice La Porta -il nostro partito è stato al centro di attacchi vili e ricostruzioni fuorvianti. In molti hanno persino provato ad accostare una specifica vicenda all’inchiesta che ha coinvolto il sindaco di Prato e portato al commissariamento del Comune. Tali accuse sono arrivate da chi, come il Partito Democratico, fino a qualche tempo fa, si rifiutava persino di riconoscere l’esistenza del fenomeno della mafia cinese, denunciato da Fratelli d’Italia e oggi finalmente riconosciuto dalla commissione parlamentare antimafia. Da questi signori non accettiamo lezioni sulla trasparenza nella formazione delle liste elettorali“.

“La mia speranza è che Prato – conclude – anche grazie al prossimo governatore della Toscana Alessandro Tomasi, torni ad essere nuovamente forte, perchè lo merita, è più che mai viva e mi accompagnerà costantemente in questa campagna, che affronterò con coraggio e determinazione”.

La decisione è arrivata dopo il passo indietro di Tommaso Cocci, al centro di indagini per revenge porn e diffamazione di cui è vittima: “Io sono una persona per bene, faccio un passo indietro”, aveva detto.

Nel pomeriggio il candidato governatore Alessandro Tomasi era stato perentorio: “In questo momento, mentre i responsabili nazionali stanno chiudendo le liste per le elezioni regionali, ribadisco la mia posizione che è netta: credo che i nomi dei candidati debbano essere credibili e inattaccabili da ogni punto di vista. La magistratura, che ringrazio, farà luce sulla vicenda di Prato ma politicamente ritengo che nessuno debba essere immune dalla questione morale. Non possono esserci eccezioni. Evito di entrare nel merito del caso per rispetto dell’indagine in corso e non cambio idea: in lista non possono esserci nè indagati nè profili che possano minare l’attendibilità del nostro progetto“.