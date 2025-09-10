Tenerini (FI): “Il patto nefasto M5S – Pd rischia di far arretrare ancora la Toscana”

Getting your Trinity Audio player ready...

PRATO – “La Toscana è a un bivio e i prossimi cinque anni saranno cruciali per il nostro futuro. Non solo siamo reduci da cinque anni di vuoto, cioè di ritirata da ogni punto di vista, ma il nefasto accordo M5S-Pd per il sottosviluppo rischia di farci perdere ulteriori posizioni, altra qualità della vita, altre opportunità di business e sviluppo. Siamo indietro, drammaticamente indietro”. Lo afferma, in una nota, l’onorevole Erica Mazzetti, deputata di Forza Italia e responsabile nazionale dipartimento lavori pubblici di Forza Italia e capolista di Forza Italia nel collegio di Prato.

“La Toscana è a serio rischio deindustrializzazione, come mostra plasticamente il Manifesto presentato in questi giorni – prosegue – Noi dobbiamo avere la forza e il coraggio di opporci al declino. La Toscana ha bisogno di impianti, politiche attive per il lavoro, incentivi al lavoro, infrastrutture per ferro e gomma, intermodalità, innovazione e soprattutto digitale. Noi lavoriamo perché la Toscana vada avanti e non indietro, noi puntiamo sulla crescita e l’innovazione, mentre i nostri avversari non solo vogliono tenere tutto fermo ma vogliono condannarci a un destino di deindustrializzazione, povertà, fame, sottosviluppo“.