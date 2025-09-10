20.6 C
Firenze
mercoledì 10 Settembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Tenerini (FI): “Il patto nefasto M5S – Pd rischia di far arretrare ancora la Toscana”

L'onorevole, capolista di Forza Italia alle regionali nel collegio di Prato: "Noi puntiamo sulla crescita e l'innovazione"

Politica
REDAZIONE
REDAZIONE
Tenerini (FI):
Tenerini (FI): "Il patto nefasto M5S - Pd rischia di far arretrare ancora la Toscana" (foto FB)
Meno di 1 ' di lettura
Getting your Trinity Audio player ready...

PRATO – “La Toscana è a un bivio e i prossimi cinque anni saranno cruciali per il nostro futuro. Non solo siamo reduci da cinque anni di vuoto, cioè di ritirata da ogni punto di vista, ma il nefasto accordo M5S-Pd per il sottosviluppo rischia di farci perdere ulteriori posizioni, altra qualità della vita, altre opportunità di business e sviluppo. Siamo indietro, drammaticamente indietro”. Lo afferma, in una nota, l’onorevole Erica Mazzetti, deputata di Forza Italia e responsabile nazionale dipartimento lavori pubblici di Forza Italia e capolista di Forza Italia nel collegio di Prato.
“La Toscana è a serio rischio deindustrializzazione, come mostra plasticamente il Manifesto presentato in questi giorni – prosegue – Noi dobbiamo avere la forza e il coraggio di opporci al declino. La Toscana ha bisogno di impianti, politiche attive per il lavoro, incentivi al lavoro, infrastrutture per ferro e gomma, intermodalità, innovazione e soprattutto digitale. Noi lavoriamo perché la Toscana vada avanti e non indietro, noi puntiamo sulla crescita e l’innovazione, mentre i nostri avversari non solo vogliono tenere tutto fermo ma vogliono condannarci a un destino di deindustrializzazione, povertà, fame, sottosviluppo“.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
pioggia moderata
20.6 ° C
20.9 °
19.9 °
92 %
2.2kmh
100 %
Mer
22 °
Gio
24 °
Ven
26 °
Sab
27 °
Dom
23 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

carabinieri (21)Gaza (10)Serie C (10)arresto (9)incendio (9)Global Sumud Flotilla (8)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati