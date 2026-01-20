Con la droga sul pullman da Firenze a Siena: denunciato dalla polizia locale

SIENA – La polizia locale di Siena ha denunciato un cittadino di origine tunisina per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo è stato intercettato, a seguito di una segnalazione, nel territorio del comune di Siena, a bordo di un autobus di linea diretto da Firenze verso Siena.

Una volta raggiunto il veicolo, gli agenti hanno proceduto all’identificazione del soggetto segnalato, che, a seguito di un controllo, è stato trovato in possesso di sostanze stupefacenti. Il cittadino extracomunitario è stato dunque accompagnato negli uffici del comando della polizia locale, dove sono state espletate le procedure di rito, al termine delle quali è stato denunciato per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Dagli ulteriori accertamenti eseguiti dagli operatori è emerso che l’uomo risultava, inoltre, destinatario di un provvedimento di foglio di via obbligatorio, con divieto di ritorno nel comune di Siena.