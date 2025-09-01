Registra conversazione con dipendente comunale e la diffonde sui social: Comune di Siena medita querele

SIENA – Il Comune di Siena ha dato mandato ai suoi legali affinché vengano valutate tutte le azioni esperibili in sede civile, penale e amministrativa nei confronti del titolare di un profilo social che ha diffuso una registrazione audio realizzata illecitamente ai danni di un dipendente comunale.

“Tale registrazione – spiegano dal Comune – è stata effettuata senza alcuna autorizzazione, senza alcun consenso o preventiva informativa e senza alcun avvertimento; l’audio è stato poi diffuso tramite il sopracitato profilo social. In più si è effettuato questa registrazione nel corso di una conversazione in cui il dipendente comunale ha gentilmente risposto alle istanze poste, utilizzando dunque anche la buona fede e abusando della piena disponibilità del rappresentante dell’amministrazione comunale”·

“Tale condotta, posta in essere in un luogo di lavoro non aperto al pubblico – prosegue il Comune – rappresenta una violazione grave e non tollerabile, che non può rientrare nell’esercizio trasparente della funzione amministrativa, che pure il Comune di Siena applica quotidianamente attraverso l’impegno costante e la disponibilità dei propri dipendenti comunali”.

“L’amministrazione comunale si riserva dunque di intraprendere azioni legali, civili e penali – conclude l’amministrazione – interpellando il garante della privacy e la competente autorità giudiziaria, a tutela dei propri dipendenti, della propria immagine e quindi della comunità che rappresenta”.