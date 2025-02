Un incendio fa crollare il tetto di un capannone a Monteroni

Getting your Trinity Audio player ready...

MONTERONI D’ARBIA – Paura per l’incendio di un capannone a Monteroni d’Arbia, in provincia di Siena.

I vigili del fuoco del comando di Siena e del distaccamento di Montalcino sono intervenuti per un episodio che si è verificato in via Toscana.

L’incendio ha interessato tre autocarri, bombole di acetilene e altri materiali che si trovavano all’interno, con il tetto della struttura che è collassato.

Fortunatamente non ci sono state persone coinvolte dalle fiamme.