Matteo Colombo ritorna alla Pianese dopo la parentesi all’Atalanta U23

PIANCASTAGNAIO – La Pianese dà il bentornato Matteo Colombo: il centrocampista è di nuovo bianconero

Il calciatore classe 2004 è tornato a Piancastagnaio dopo gli ultimi sei mesi trascorsi all’Atalanta Bergamasca Calcio U23.

Matteo Colombo è un nuovo giocatore della Pianese. Il centrocampista classe 2004 fa ritorno a Piancastagnaio dopo l’esperienza della scorsa stagione, chiusa con 3 reti in 35 presenze. Dopo la parentesi di questi sei mesi, che lo ha visto fare ritorno a Bergamo nelle fila dell’Atalanta Under 23, nel girone C di Serie C, il calciatore – che ha scelto la maglia numero 4 – ha firmato un contratto che lo legherà alla squadra amiatina per i prossimi due anni e mezzo.

Ceduto invece a titolo definitivo il calciatore Filippo Puletto al Carpi, formazione nella quale aveva già militato nella stagione 2024/25. La società ringrazia Filippo per l’impegno, la professionalità e il contributo offerto durante la sua esperienza con la maglia bianconera e gli augura le migliori fortune personali e professionali.