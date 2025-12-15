11.4 C
Firenze
lunedì 15 Dicembre 2025
Allerta gialla per temporali e mareggiate per isole e costa meridionale

Previsto dalla Regione un rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore. È prevista anche una giornata di verto forte

Cronaca
REDAZIONE
REDAZIONE
(Foto Fb Luca Salvetti sindaco di Livorno)
FIRENZE – In arrivo una perturbazione atlantica che interesserà domani (16 dicembre) anche la Toscana.

Dal pomeriggio di oggi sono previste piogge deboli che interesseranno Arcipelago e costa. Domani estensione graduale a tutta la regione con possibilità di temporali in particolare su isole, costa meridionale e zone limitrofe.

La sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un codice giallo per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore per isole e costa meridionale valido per tutta la giornata di domani. Per le stesse zone emessi anche un codice giallo per mareggiate (valido dalle 8 alla mezzanotte sempre di domani) e per vento (dalle 6 alla mezzanotte).

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all’interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all’indirizzo dedicato http://www.regione.toscana.it/allertameteo.

