L’Ordine dei medici di Firenze aderisce alla giornata di digiuno “contro il genocidio a Gaza”

Il presidente Dattolo: "Non possiamo accettare che la popolazione civile venga privata dei beni fondamentali e non possa ricevere cure"

Cronaca
REDAZIONE
REDAZIONE
Pietro Dattolo confermato presidente dell'Ordine dei Medici di Firenze
Pietro Dattolo, presidente dell'Ordine dei Medici di Firenze (foto ufficio stampa)
1 ' di lettura
Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – “Il nostro impegno, come medici, non può che essere a difesa della vita, della dignità umana e della pace. Per questo aderiamo convintamente alla giornata nazionale di digiuno contro il genocidio a Gaza del 28 agosto”.

A dirlo è Pietro Dattolo, presidente dell’Ordine dei Medici chirurghi e odontoiatri della provincia di Firenze, annunciando l’adesione alla mobilitazione promossa dalle reti #digiunogaza, Sanitari per Gaza e dalla campagna Bds Teva? No grazie.

“Le immagini e le notizie che arrivano da Gaza ci mostrano ospedali distrutti, ambulanze bombardate, medici e infermieri uccisi mentre prestano soccorso – dice Dattolo –. È un attacco al cuore stesso dell’umanità e della missione medica, che si fonda sulla neutralità del curare e sul diritto universale alla salute”.

“Non possiamo accettare che la popolazione civile, in particolare bambini, donne e malati, sia privata dei beni fondamentali per la sopravvivenza e della possibilità di ricevere cure – continua Dattolo –. Per questo chiediamo che cessino i bombardamenti sulle strutture sanitarie, che siano garantiti corridoi umanitari per gli aiuti e che venga tutelato chi opera in prima linea nell’assistenza sanitaria”.

“L’adesione alla giornata di digiuno del 28 agosto – spiega Dattolo – è un gesto che vuole richiamare l’attenzione dell’opinione pubblica e delle istituzioni su una tragedia che non può essere normalizzata”.

“I medici non possono tacere – conclude il presidente dell’Ordine dei Medici di Firenze –. La nostra neutralità non è indifferenza, ma significa schierarsi sempre dalla parte della vita, ovunque essa sia minacciata”.

© Riproduzione riservata

