Autunno al mare in Toscana: la spiaggia non solo d’estate.

Autunno al mare in Toscana, per passeggiare e nuotare nel mare di fine stagione.

Lontano dal turismo di massa estivo.

Fermo restando che chi in queste località di mare ci vive, nuota tutto l’anno.

Con Forte dei Marmi che tiene aperti gli stabilimenti balneari fino al 3 novembre, la costa toscana è tutta da visitare in autunno, in ogni suo angolo

Dalla costa apuana, con lo scenario delle Alpi Apuane, con Marina di Carrara e Marina di Massa alla Versilia, con Forte dei Marmi la Pietrasanta ricca di cultura e il lungomare di Viareggio meta di shopping e passeggiate in bicicletta. E Camaiore, con la sabbia finissima del suo Lido.

Sulla costa pisana, Marina di Pisa, Tirrenia e a Calambrone tra dune e stabilimenti balneari. Di primo piano la pineta di San Rossore, riserva habitat naturale protetto. Sulla costa livornese, da Livorno con il quartiere Venezia, la Terrazza Mascagni, la Fortezza Vecchia, il lungomare e tutte le sue bellezze d’autore, alla Castiglioncello dei Macchiaioli con il mare cristallino, buen retiro estivo di Carlo Conti. Imperdibile la Baia del Quercetano con i tramonti mozzafiato su cui erge la villa liberty che fu di Marcello Mastroianni. E poi Marina di Cecina, il parco archeologico di Baratti e Populonia. E poi Donoratico, Castagneto Carducci, un territorio che ha ispirato il Premio Nobel Carducci, Piombino.

Per scendere a Capalbio e visitare l’Argentario. E la Maremma, Castiglione della Pescaia, tutta la costa grossetana