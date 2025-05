Buona festa della mamma 2025: dillo con un fiore

Getting your Trinity Audio player ready...

Fino al 2024 cadeva l’8 maggio, da quest’anno sarà l’11 maggio, ma poco importa: l’importante è festeggiare la propria mamma.

Sicuramente regali come profumi, vestiti e quant’altro sono ben voluti e fanno molto piacere, ma non sono carichi di significato come può essere un mazzo di fiori.

In questo giorno dedicato alle mamme, i fiori diventano più di un semplice dono: sono piccoli messaggi silenziosi, carichi di emozioni. Ogni petalo racchiude un significato d’amore, gratitudine e dolcezza, e sceglierli con cura è un modo delicato e profondo per dire “ti voglio bene” senza bisogno di parole.

Abbiamo raccolto una selezione di fiori perfetti da regalare alla mamma per questo 11 maggio, e quasi tutti facilmente reperibili dai fiorai nel territorio toscano.

Peonia

Simbolo: amore materno, bellezza, protezione. Associata anche alla bellezza femminile.

Perfetta per: la mamma elegante, dolce ma forte.

Le peonie fioriscono proprio a maggio: sono il fiore perfetto per questa giornata. In Toscana ci sono anche serre di peonie spettacolari, come quella di Villa Garzoni o nei dintorni di Lucca.

Margherita

Simbolo: purezza, semplicità, amore innocente.

Perfetta per: la mamma spontanea, che ama le piccole cose.

Le margherite crescono spontanee nei campi toscani in primavera: un mazzo di margherite raccolte (con cura) a mano può essere un gesto delicato e perfetto per questa ricorrenza.

Rosa (rosa tenue o bianca)

Simbolo: amore puro, ammirazione, gratitudine.

Perfetta per: qualsiasi mamma, con un tocco classico e sempre raffinato.

Reperibile da ogni fioraio, la rosa può essere un regalo perfetto, ma non solo: il Giardino delle Rose di Firenze (sotto Piazzale Michelangelo) è un luogo romantico dove portare la mamma per una passeggiata.

Ortensia

Simbolo: gratitudine, comprensione, legame profondo.

Perfetta per: la mamma con cui c’è un’intesa speciale.

Fiorisce in estate ma si inizia a trovare già a maggio. Le ortensie sono molto presenti nei giardini delle ville toscane, soprattutto in zona Lucca.

Tulipano

Simbolo: amore, innocenza, purezza e dolcezza.

Perfetta per: la mamma energica e positiva.

A Castiglione del Lago, in Umbria ma a due passi dalla Toscana, ogni anno si celebra la primavera con la “Festa dei Tulipani”, che può essere un’idea perfetta per una gita durante la festa della mamma.

Girasole

Simbolo: energia, calore, ammirazione, augurio di felicità.

Perfetta per: la mamma solare, che è il centro della famiglia.

Simbolo anche delle campagne toscane, è facile trovarli soprattutto tra Siena e Val d’Orcia, luoghi perfetti per gita fuori porta l’11 maggio all’insegna di buon cibo e tanti cambi di girasoli..

Un gesto d’amore anche per l’ambiente

Nel celebrare la Festa della Mamma con un fiore, ricordiamoci che il rispetto comincia dalla scelta: i fiori vanno acquistati da fioristi o coltivatori locali, e non raccolti nei campi o nei giardini pubblici. Strappare fiori spontanei può danneggiare l’ecosistema e, in alcuni casi, è vietato dalla legge. Un fiore regalato con consapevolezza ha ancora più valore, ed è perfetto per la festa della mamma: un’occasione per ricordare affetto, presenza e gratitudine.