Quattro sagre toscane imperdibili a Ferragosto 2025

In Toscana, Ferragosto è sinonimo di tavolate all’aperto, profumi autentici e sapori di una volta. Le sagre tornano protagoniste anche in questo giorno, animando piazze e paesi con piatti tipici, musica e convivialità. Dal mare all’entroterra, ecco una selezione delle sagre più interessanti per il 14 e 15 agosto.

Sagra del Favollo – Rosignano Marittimo

Il favollo è un granchio locale dal sapore intenso ed a Rosignano, il 14, 15 e 16 agosto, si celebra con piatti tipici della cucina marinara: zuppa di pesce, cacciucco, spaghetti allo scoglio e fritture miste, accompagnati da musica e stand artigianali.

Sagra della Bistecca – Galleno, Fucecchio

Un grande classico dell’estate toscana, iniziata il 2 agosto e che si concluderà proprio il 15 agosto. Griglie roventi, tagli pregiati e porzioni abbondanti per una sagra che attira ogni sera centinaia di buongustai. Oltre alla carne, tanti contorni rustici, vino rosso e spettacoli musicali.

Sagra del Maccherone – Sassofortino, Roccastrada

Una sagra immersa nel verde della Maremma nelle date del 9–11 e 14–17 agosto, con la pasta fatta a mano come regina. Maccheroni conditi con sugo di cinghiale, funghi o pomodoro fresco, serviti con generosità. Non mancano i dolci casalinghi e i balli popolari.

Festa dello Sport e del Tortello – Marina di Grosseto

Una sagra che unisce il gusto alla passione per lo sport e che va dal 12 luglio al 17 agosto. I tortelli fatti a mano, ripieni di ricotta e spinaci e conditi con ragù, sono il piatto simbolo della festa. A contorno: musica dal vivo, giochi per bambini e tornei sportivi.

Ferragosto in Toscana non è solo mare e relax: è anche un viaggio nel gusto, tra piatti tradizionali e atmosfere genuine. Le sagre sono l’anima dell’estate toscana, e parteciparvi è il modo migliore per sentirsi parte della festa