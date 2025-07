Tutti gli eventi da non perdere in Toscana per la notte di San Lorenzo 2025

Getting your Trinity Audio player ready...

Anche quest’anno la Toscana si prepara a celebrare la notte di San Lorenzo con un ricco programma di eventi, tra osservazioni del cielo, degustazioni, musica e suggestive serate all’aperto. Ecco una selezione delle iniziative più interessanti per il weekend del 9 e 10 agosto 2025.

Notte delle Stelle alla Tenuta Torciano

Date: 9 e 10 agosto, dalle 18 alle 11

Luogo: Località Torciano, tra Firenze e Siena

Un fine settimana all’insegna del buon cibo e del vino, in una delle cornici più affascinanti delle colline toscane. In programma una cena a buffet con specialità regionali, degustazioni di vini dell’azienda, musica dal vivo e momenti di osservazione guidata del cielo notturno.

Prezzo indicativo: da 75 euro a persona.

Calici di Stelle a Montepulciano

Data: 10 agosto, in serata

Luogo: Centro storico, Piazza Grande

Un evento tra i più attesi dell’estate toscana, con la partecipazione di oltre 40 cantine e decine di etichette da degustare. Il centro storico si anima con spettacoli musicali, laboratori, botteghe artigiane e animazione per bambini. Le degustazioni sono disponibili in tre modalità:

– guidate, su prenotazione

– itineranti, tramite coupon

– accompagnate da cene nelle contrade del Bravìo delle Botti

Costo: a partire da 15 euro.

Info e prenotazioni: telefono 0578.717484

Le Rinascenze by Night alla Villa Reale di Marlia

Data: 9 agosto, dalle 18 fino a mezzanotte

Luogo: Marlia, Capannori (LU)

La storica villa apre i suoi giardini monumentali per una serata tra arte e atmosfera. Performance teatrali, installazioni luminose, musica dal vivo e aperitivi renderanno la notte di San Lorenzo ancora più speciale.

Calici di Stelle a Pitigliano

Date: 9 e 10 agosto

Luogo: Centro storico di Pitigliano

Le vie del borgo si riempiono di profumi, musica e colori. Degustazioni enogastronomiche, concerti dal vivo e spettacoli itineranti accompagnano due giorni all’insegna dei sapori maremmani e della bellezza del cielo notturno.

Escursione notturna alla Fortezza delle Verrucole

Data: 10 agosto

Luogo: San Romano in Garfagnana

Una camminata guidata che conduce alla scoperta della Fortezza delle Verrucole, tra racconti storici, architettura medievale e osservazione delle stelle. L’esperienza è consigliata agli amanti della natura e della storia.

Prenotazione consigliata.

Calici di Stelle alla Fortezza Medicea di Siena

Data: 10 agosto, dalle 20 alle 24

Luogo: Fortezza Medicea, Siena

Serata che unisce cultura e gusto, con degustazioni di vini locali, apertura straordinaria del Museo Civico e visite agli Orti dei Tolomei. L’Unione Astrofili Senesi guiderà l’osservazione delle stelle con postazioni telescopiche. Alcune attività sono gratuite, altre su prenotazione.

Costo base: circa 10 euro con calice e degustazioni.