Amministrative 2024, ultimo sondaggio a Prato e Firenze.

Amministrative 2024, ultimo sondaggio. Poi lo stop prima del voto 8 e 9 giugno 2024 per elezioni amministrative ed europee.

Secondo il sondaggio di EMG Different per Toscana Tv reso noto giovedì 23 maggio 2024 sera, a Prato la candidata sindaca centrosinistra Ilaria Bugetti, Pd più M5S, al 50%. Gianni Cenni, candidato sindaco centrodestra, al 42.5%. Al ballottaggio Bugetti vincerebbe con il 56%.

A Firenze la candidata sindaca Sara Funaro, centrosinistra, al 40% contro il 33% di Eike Schmidt, candidato sindaco di centrodestra. Non solo. Secondo il sondaggio Funaro vincerebbe al ballottaggio con il 60%.

Gianni Cenni, candidato sindaco centrodestra a Prato, rende noto un sondaggio Swg per Fratelli d’Italia secondo il quale Cenni è tra il 41 e il 45% e Bugetti tra 40 e 44%.

Vediamo i dati dei sondaggi amministrative 2024 a Prato e Firenze.

Mario Daneri, candidato sindaco di Prato Merita, che vede insieme Italia Viva di Renzi, Azione di Calenda, Libdem e Psi segue Bugetti e Cenni con il 3.5%.

Il sondaggio EMG, informa Toscana Tv, è stato realizzato dal 20 al 22 maggio a Firenze su un campione di 1.000 casi con 5.652 contatti e con 4.652 rifiuti.

A Prato su un campione di 800 casi con 4.411 contati e 3.611 rifiuti.

A Firenze Stefania Saccardi di Italia Viva candidata al centro con Saccardi arriverebbe a 11.5%, Cecilia Del Re Firenze Democratica al 6%. Dimitrj Palagi, sinistra, al 5%. Lorenzo Masi, Movimento 5 Stelle, 3%.

Il sondaggio, sottolinea Toscana Tv, valuta anche l’operato dei sindaci uscenti: Dario Nardella viene giudicato positivo per il 67%. Tra le problematiche più urgenti per il capolugo toscano gli intervistati mettono al primo posto la sanità 40% e subito dopo la sicurezza 32%. All’ultimo posto il restyling dello stadio 2%. A Prato l’operato del sindaco uscente Matteo Biffoni viene giudicato positivo dal 79%. Anche per Prato i primi due posti sono occupati da sanità e sicurezza e poi l’occupazione con 24%.

Per quanto riguarda il sondaggio reso noto da Gianni Cenni commissionato da Fratelli d’Italia – Alleanza Nazionale Toscana a SWG, l’indagine, illustra Cenni, è stata condotta su un campione di 700 soggetti maggiorenni residenti a Prato (2.987 non rispondenti) tra il 17 e il 22 maggio 2024. Il campione prevede quote per età e sesso. Il margine d’errore statistico dei dati riportati è del 3.7 per cento e un intervallo di confidenza del 95 per cento.

Questo sondaggio, informa il candidato sindaco di centrodestra Cenni, vede lo stesso Cenni tra il 41 e il 45 per cento, Ilaria Bugetti tra il 40 e il 44 per cento.

Secondo il sondaggio commissionato da Fratelli d’Italia – Alleanza Nazionale Toscana a SWG, “primo istituto di ricerca in Italia”, si legge nella nota di Cenni, è questa la forbice entro la quale si muovono il candidato del centrodestra e quello del centrosinistra a sedici giorni dal voto per le elezioni amministrative. Il committente ha chiesto ai sondaggisti di SWG di stimare, attraverso interviste telefoniche, il voto al primo turno “e l’esito pone Gianni Cenni in vantaggio”.

Cenni: “Mi aspettavo questo risultato: la nostra è una campagna elettorale con la gente e tra la gente, non sono sorpreso perché il feedback mi aveva già dato questa sensazione. Ho deciso di intraprendere un’operazione verità con questo sondaggio e ho scelto SWG, istituto che non ha bisogno di presentazioni. Quando si ha una base scientifica affidabile, il rumore di sottofondo lo si può anche lasciare andare. Ero sereno prima, sono sereno ora. Testa bassa e lavorare senza fermarsi perché Prato merita questo: merita di essere ascoltata, di parlare, di partecipare, di esserci”.

Gianni Cenni fa un riferimento anche degli altri nomi in corsa: “Credo che il sondaggio serva a dare la giusta dignità agli altri candidati alla carica di sindaco, un’operazione verità a tutto tondo”.

