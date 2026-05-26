Amministrative, Michelotti (Fdi): “Dal centrosinistra nessun cappotto”

FIRENZE – “Il cappotto che il centrosinistra a trazione campo larghissimo sperava di fare, sull’onda del referendum, sia in Toscana che in Italia, non c’è stato. Anche nella nostra regione, come altrove, la partita è aperta”. Lo scrive, in una nota, il deputato e coordinatore regionale toscano di Fratelli d’Italia Francesco Michelotti.

“Ad Arezzo siamo saldamente in testa e affrontiamo il ballottaggio con fiducia, così come a Viareggio – dice – Prendiamo atto del risultato a Pistoia, al di sotto delle nostre aspettative e, certamente non lo nascondiamo, c’è dispiacere. Dopo nove anni di un’ottima amministrazione a guida centrodestra, oggi lasciamo alla nuova giunta una città migliore di come noi la trovammo prima dei due nostri mandati. A Prato, consci di esser partiti in ritardo, sapevamo comunque che la sfida contro Matteo Biffoni sarebbe stata difficile. Voglio ringraziare tutti i nostri candidati nei comuni toscani e tutti i dirigenti che non si sono risparmiati in queste settimane di campagna elettorale. Ora il lavoro continua per i ballottaggi”.