FIRENZE – Consiglio regionale Toscana: la carica dei presidenti Consigli Comunali

Consiglio regionale Toscana, una cinquantina di presidenti dei Consigli Comunali toscani nella sala consiliare regionale di Palazzo del Pegaso.

Il primo appuntamento nato su iniziativa del presidente del Consiglio regionale della Toscana, Antonio Mazzeo. Condiviso con l’Ufficio di presidenza, presenti il vicepresidente Marco Casucci e il consigliere segretario questore Francesco Gazzetti. Con il vertice istituzionale dell’assemblea legislativa, Susanna Cenni, presidente di Anci Toscana e sindaca di Poggibonsi con Simone Gheri, direttore di Anci Toscana. In sala, anche il consigliere regionale Fausto Merlotti.

Mazzeo: “Ho voluto fortemente questa iniziativa per mandare un messaggio: abbiamo bisogno di più democrazia e la democrazia passa innanzitutto attraverso le assemblee rappresentative, composte dalle elette e dagli eletti dai cittadini, punto di contatto più vicino con le istanze che arrivano dai territori. Vogliamo rilanciare questo ruolo, che pian piano è andato perdendo significato. Facciamo funzionare di più e meglio i Consigli Comunali, condividiamo buone pratiche. Sempre con l’obiettivo di offrire sempre risposte ai cittadini. La risposta è stata entusiastica: c’è l’idea di ripetere questi incontri con cadenza trimestrale su temi specifici e ben definiti. Il Consiglio regionale ha riservato circa dieci milioni di euro in questi anni per sostenere iniziative e per interventi straordinari in favore dei Comuni. Anche nel 2025 sarà approvata una legge con nuove linee di intervento, sempre destinate ai Comuni. Anche su questo punto, spero vivamente che questa iniziativa possa essere utile per noi, per raccogliere stimoli e proposte”.

Cenni: “In questo incontro si è aperto un dibattito sulla qualità della democrazia, lo ritengo un risultato molto importante. Il ruolo delle assemblee rappresentative è fondamentale, proprio la qualità della democrazia dipende molto dal loro funzionamento, i presidenti dei Consigli comunali hanno un compito importante. Anci ha sempre cercato di rilanciare il ruolo dei Consigli Comunali, il nostro statuto prevede la Conferenza dei Consigli comunali. Stiamo lavorando moltissimo sulla formazione di nuovi amministratori pubblici, per far crescere classi dirigenti preparate. Abbiamo molto da lavorare, oggi ho sentito voci bipartisan che ci confermano la necessità di andare in questa direzione”.

Sulla formazione Mazzeo sottolinea “c’è la volontà e la convinzione di rafforzare sempre più questo rapporto. Un esempio virtuoso è senza dubbio la Fondazione Alessia Ballini, che in collaborazione con Anci e Upi organizza seminari di approfondimento per giovani amministratori”.

Casucci: “Il Consiglio Comunale è il cuore pulsante della vita democratica, non può limitarsi a un ruolo di mera ratifica, dobbiamo rimanere molto vigili sul suo potenziamento. La nostra Carta costituzionale, una delle più belle al mondo, esprime all’articolo 114 il principio di pari livello tra enti: si parte dai Comuni, che non a caso c’erano già in gran parte prima dell’avvento dello Stato e delle Regioni. L’articolo 5 ci dice che la Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali. Momenti come questo, l’iniziativa di oggi merita un plauso sincero, permettono di attivare un lavoro in sinergia”.

Gazzetti: “E’ importante creare una connessione di questo tipo che permette di attivare utili meccanismi e consuetudini. Le assemblee elettive agiscono precisamente tra le giunte comunali e i cittadini, possono giocare un ruolo importante per andare a ricercare coloro che oggi appartengono al partito più votato in assoluto, quello dell’astensionismo, anche perché tra questi non c’è solo disinteresse, ci sono anche tante persone demotivate, che hanno bisogno di ritrovare le giuste motivazioni”.

Hanno dato la loro adesione all’iniziativa circa cinquanta presidenti di Consigli Comunali: Barberino Tavarnelle (Alberto Marini); Bibbiena (Amar Kumar); Calci (Angelo Mignosa); Camaiore (Angelo Boccardo); Castiglione della Pescaia (Isabella Mariani); Certaldo (Elia Cinci); Empoli (Simona Cioni); Firenze (Cosimo Guccione); Figline e Incisa Valdarno (Ignazio Avila); Follonica (Alberto Aloisi); Fucecchio (Francesco Bonfantoni); Grosseto (Fausto Turbanti); Lastra a Signa (Pietro Milanesi); Livorno (Pietro Caruso); Londa (Marco Innocenti); Lucca (Enrico Torrini); Massa (Agostino Incoronato); Massarosa (Riccardo Brocchini); Montemurlo (Federica Palanghi); Montepulciano (Lucia Maccari); Montespertoli (Jessica Ghizzani); Pelago (Marco Municchi); Pescia (Maurizio Di Vita); Pietrasanta (Antonio Tognini); Pistoia (Emanuele Gelli); Poggibonsi (Giampiero Signorini); Poggio a Caiano (Diletta Bresci); Pontassieve (Leonardo Ceccarelli); Pontedera (Marco Salvadori); Prato (Lorenzo Tinagli); Rignano sull’Arno (Grazia di Dio); Rosignano Marittimo (Ilaria Burresi); Rufina (Lorenzo Giusti); San Giovanni Valdarno (Lorenzo Martellini); San Giuliano Terme (Elisa Pistelli); San Miniato (Matteo Betti); Sansepolcro (Antonello Antonelli); Scandicci (Gianni Borgi); Scarperia e San Piero (Simone Magnolfi); Sesto Fiorentino (Serena Sassolini); Siena (Davide Ciacci); Signa (Alberto Cristianini); Torrita di Siena (Andrea Saletti); Viareggio (Paolo Giffuni); Vicchio (Lorenzo Banchi); Volterra (Lorenzo Lazzerini).