Esuberi e licenziamenti a Pam Panorama, l’assessore Lenzi: “L’azienda torni indietro”

FIRENZE – Licenziamenti alla Pam con il ‘test del carrello’, interviene l’assessore regionale.

“Quello che colpisce è la sproporzione tra il fatto contestato e la crudeltà della sanzione applicata. Indigna la disumanità del licenziamento, senza peraltro tener conto dell’anzianità di servizio, dell’esperienza dei dipendenti, della loro età anagrafica che, alla luce delle altre condizioni, accerta esperienza e correttezza. Alla Pam di Livorno e Siena sono stati licenziati dei dipendenti con motivazioni risibili. Chiediamo la revoca immediata del provvedimento e il reintegro al lavoro”. Così il nuovo assessore al lavoro della Regione Toscana, Alberto Lenzi, si esprime sulla vicenda che ha portato al licenziamento di tre persone da parte dell’azienda Pam. Il test prevede che un ispettore dell’azienda occulti volutamente della merce, spesso di piccole o piccolissime dimensioni, all’interno di confezioni più grandi. Il cassiere sarebbe tenuto ad accorgersene.

Anche il confronto che si è svolto ieri (27 novembre) a Roma tra la dirigenza di Pam Panorama ed i sindacati nazionali non ha portato a niente. L’azienda ha affermato di non voler arretrare.

“Tutto ciò è molto grave – continua l’assessore regionale – ed è ancora più grave, direi gravissimo, che avvenga mentre la stessa Pam annuncia la chiusura al 31 dicembre prossimo del proprio supermercato al centro commerciale de I Gigli di Campi Bisenzio con il conseguente esubero di 45 dipendenti. Non comprendiamo questo atteggiamento perché quanto sta accadendo nelle ultime settimane rappresenta un messaggio negativo per la Pam stessa, in Toscana come altrove. Oltretutto il clima che si registra nei supermercati è pesantissimo”.

La Regione chiede alla Pam di ritirare tutti i licenziamenti, sia i tre effettuati con controlli ingannevoli, sia quelli che deriverebbero dalla chiusura del supermercato presso I Gigli senza alcuna possibilità di reale ricollocazione.