Michelotti nuovo coordinatore FdI Toscana: “Un onore. Grazie a Tomasi per il prezioso lavoro svolto”

Francesco Michelotti,

deputato, è il nuovo coordinatore regionale di Fratelli d’Italia Toscana.

Michelotti, senese di Colle di Val d’Elsa, riceve il testimone da Alessandro Tomasi, ex sindaco di Pistoia, portavoce dell’opposizione in Consiglio regionale della Toscana

Tomasi era stato nominato coordinatore FdI Toscana a fine 2024 dalla premier Giorgia Meloni, FdI, che dunque ha nominato successore al vertice Michelotti, già vice coordinatore regionale.

Michelotti: Un onore e una grande responsabilità. Un sincero ringraziamento ad Alessandro Tomasi per il prezioso lavoro svolto e per l’impegno che continuerà a garantire come portavoce dell’opposizione in Consiglio Regionale. Lavorerò ogni giorno, con passione e dedizione, insieme ai colleghi parlamentari, al grande gruppo dei nostri consiglieri regionali e a tutti i dirigenti e militanti del partito, per rafforzare Fratelli d’Italia in Toscana e costruire insieme a tutti voi l’alternativa di centrodestra che la nostra Regione merita. La Toscana ha bisogno di noi”.

Il deputato toscano Giovanni Donzelli, responsabile organizzazione FdI: “Un ringraziamento per l’ottimo lavoro svolto ad Alessandro Tomasi, che si è dimesso dall’incarico di coordinatore regionale di Fratelli d’Italia in Toscana per portare avanti nel modo più proficuo il ruolo di portavoce dell’opposizione in Consiglio regionale, con l’obiettivo costruire l’alternativa di centrodestra per la guida della Regione. Il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, ha scelto Francesco Michelotti come suo successore alla guida del partito in Toscana: a lui vanno i complimenti per la nomina e i migliori auguri di buon lavoro”.