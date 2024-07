Getting your Trinity Audio player ready...

Parlamento Europeo al via: debutto di Nardella, Ceccardi, Torselli

Dario Nardella, Pd, sindaco uscente di Firenze, Parlamento Europeo al via, debuttano a Strasburgo nella prima seduta del Parlamento europeo martedì 16 luglio 2024 gli europarlamentari toscani campione di preferenze alle Europee 2024 con circa centomila voti.

Francesco Torselli, Fratelli d’Italia, che ha lasciato il Consiglio regionale della Toscana dopo l’ingresso in Europa.

Susanna Ceccardi, Lega Salvini, ex sindaca di Cascina, europarlamentare uscente riconfermata grazie alla scelta del generale Vannacci.



Francesco Torselli via social: "Un'emozione straordinaria, quella provata oggi a Strasburgo, dove ho preso parte alla riunione del Gruppo parlamentare ECR in vista della plenaria di domani che darà inizio alla X Legislatura. Il gruppo dei conservatori è pronto a costruire un'Europa che sia un insieme di Patrie, popoli e orizzonti condivisi". Una prima seduta che ha rieletto Roberta Metsola presidente del Parlamento europeo. L'eurodeputata maltese guiderà l'Eurocamera per i prossimi due anni e mezzo.Metsola è stata confermata alla guida dell'Eurocamera con una maggioranza record della Plenaria. Eletta con 562 sì su 699 votanti. Un lunghissimo applauso ha accolto l'esito. Per l'altra candidata Irene Montero 61 preferenze.

Susanna Ceccardi via social: “Inizia la nuova legislatura al Parlamento europeo! Insieme alla mia collega Anna Cisint , pronte a combattere da vere patriote nell’interesse dell’Italia e degli italiani, contro l’immigrazione irregolare incontrollata e l’islamizzazione che minaccia il nostro Paese nel silenzio dei media e dei politici di sinistra, per difendere la nostra identità, le nostre radici e le nostre tradizioni”.

Dario Nardella: “La prima seduta del Parlamento europeo a Strasburgo segna l’inizio della decima legislatura dell’Unione Europea. Quest’aula, queste persone, rappresentano 450 milioni di donne e uomini europei. Le loro speranze saranno le nostre speranze, le loro attese saranno le nostre attese, i loro sogni saranno i nostri sogni.

Dedicherò ogni momento speso in questa istituzione per portare la voce forte e chiara della mia città Firenze, di tutta la Toscana, delle regioni del mio collegio e dell’Italia tutta.

Ci aspetta una delle legislature più difficili e complesse della storia dell’Europa dopo la guerra mondiale. O ne usciremo più forti e uniti o assisteremo ad un declino irreversibile. Non abbiamo altre scelte di fronte alla violenza e all’instabilità del mondo. Per questo lavorerò per vedere sul volto di ogni ragazza e ragazzo europeo il sorriso di chi trova nell’Europa speranza e pace”.