Regionali 2025, Lio (Pd): “Bene l’incontro di coalizione, sono più le cose che ci uniscono da quelle che ci dividono”

FIRENZE – “Il secondo incontro del tavolo della coalizione di centrosinistra progressista ha avuto un esito molto positivo”. A dirlo è la vicesegretaria del Pd Toscana Stefania Lio.

“C’è un clima sereno tra le forze politiche – prosegue Lio – e sono molti di più i punti che ci uniscono rispetto a quelli che ci dividono: da questa base continueremo a lavorare nei prossimi giorni per chiudere il programma che dovrà essere all’altezza di quella che è la nostra visione del futuro della Toscana del 2030 da costruire insieme. Un programma che vogliamo sia altresì all’altezza del laboratorio politico che la nostra regione vuole rappresentare anche a livello nazionale su tante tematiche, da quelle politiche a quelle sociali, da quelle sanitarie a quelle economiche, dalle quali riusciremo a produrre una proposta concreta che rappresenti un’alternativa solida e forte al governo di destra della Meloni soltanto lavorando insieme, uniti”.