24.4 C
Firenze
mercoledì 3 Settembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Regionali 2025, Lio (Pd): “Bene l’incontro di coalizione, sono più le cose che ci uniscono da quelle che ci dividono”

La vicesegretaria del Pd toscano: "Da qui parte un’alternativa solida e forte al governo di destra della Meloni"

Politica
REDAZIONE
REDAZIONE
Regionali 2025, Lio (Pd):
Regionali 2025, Lio (Pd): "Bene l'incontro di coalizione, sono più le cose che ci uniscono da quelle che ci dividono" (foto FB)
Meno di 1 ' di lettura
Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – “Il secondo incontro del tavolo della coalizione di centrosinistra progressista ha avuto un esito molto positivo”. A dirlo è la vicesegretaria del Pd Toscana Stefania Lio. 

“C’è un clima sereno tra le forze politiche – prosegue Lio – e sono molti di più i punti che ci uniscono rispetto a quelli che ci dividono: da questa base continueremo a lavorare nei prossimi giorni per chiudere il programma che dovrà essere all’altezza di quella che è la nostra visione del futuro della Toscana del 2030 da costruire insieme. Un programma che vogliamo sia altresì all’altezza del laboratorio politico che la nostra regione vuole rappresentare anche a livello nazionale su tante tematiche, da quelle politiche a quelle sociali, da quelle sanitarie a quelle economiche, dalle quali riusciremo a produrre una proposta concreta che rappresenti un’alternativa solida e forte al governo di destra della Meloni soltanto lavorando insieme, uniti”.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
24.4 ° C
24.8 °
21.6 °
60 %
2.6kmh
0 %
Mer
24 °
Gio
30 °
Ven
28 °
Sab
29 °
Dom
29 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Gaza (13)Pisa Sporting Club (13)Serie A (13)Eugenio Giani (12)Acf Fiorentina (12)vigili del fuoco (12)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati