Toscana 2025, i nuovi consiglieri regionali: Forza Italia con Jacopo Maria Ferri e Marco Stella

Jacopo Maria Ferri, sindaco di Pontremoli, 8.940 preferenze, e Marco Stella, consigliere regionale uscente, Firenze 1 con 2.131 voti

, sono i consiglieri regionali di Forza Italia eletti con il voto del 12 e 13 ottobre regionali Toscana che ha confermato Eugenio Giani, Pd, campo largo centrosinistra, presidente Regione Toscana.

Forza Italia che nella Pontremoli di Ferri è senza rivali con ben il 67.92% di voti a fronte del 6.17% regionale.

Con 5.836 preferenze non è eletto Luca Agresti, assessore nel Comune di Grosseto guidato dal sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna, recentemente approdato in Forza Italia. E nel Comune di Grosseto Forza Italia conquista il 15.43%.

Per Deborah Bergamini, deputata, vice di Tajani, 3.738 preferenze, non scatta il seggio nella circoscrizione di Lucca.

Forza Italia a sostegno del candidato presidente Regione Toscana Alessandro Tomasi, FdI, sindaco di Pistoia, con il 6.17% secondo partito centrodestra dopo Fratelli d’Italia, 26.78%, ben 13 consiglieri regionali eletti, davanti a Lega Salvini, 4.38 e un solo consigliere eletto, lista ‘E’ ora-Tomasi presidente’, 2.37% e nessun consigliere eletto così come Noi moderati, 1.15%.

Di fatto Forza Italia raddoppia rispetto alla precedente legislatura, dove in Consiglio regionale era rappresentata dal solo Stella, che del partito del leader nazionale Tajani è coordinatore toscano.

Marco Stella si è organizzato con un filo diretto whatsapp con i cittadini. “Svolgerò il mio impegno con passione, tenacia e onestà. Ci aspettano sfide decisive per il futuro della nostra Regione ed io sono pronto a fare la mia parte. Per qualsiasi cosa non esitare a contattarmi”.

Jacopo Maria Ferri, avvocato, sindaco di Pontremoli, provincia Massa-Carrara, è un ritorno in Consiglio regionale. Il padre Enrico, scomparso nel 2020, è stato ministro, europarlamentare e sindaco di Pontremoli. Jacopo Maria Ferri ha festeggiato il ritorno in Consiglio regionale in piazza Duomo nella sua Pontremoli. “Grazie a tutti. In particolare a quella stella, in cielo, che si chiama ‘Pontremoli’: un po’ troppo affollata ormai, ma, anche per questo, sempre più vigile nel seguire le cose terrene.

I suoi mille occhi hanno accompagnato questa corsa ed hanno guidato i tantissimi, familiari ed amici cari, che qui, a fianco a me, non hanno mai perso il passo e tanto meno la speranza: al momento giusto mi hanno spinto (ci sono sempre momenti in cui manca energia), qualche volta mi hanno frenato (non è infrequente andare fuori giri), mi hanno sostenuto continuamente perché si procedesse sempre nella direzione giusta e con lo spirito giusto.

Così il traguardo è stato raggiunto, ancora una volta attraverso un viaggio intenso, divertente, sereno ed appassionato: bellissimo.