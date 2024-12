Capodanno a teatro: gli spettacoli nella provincia di Firenze

Getting your Trinity Audio player ready...

Nel periodo delle festività natalizie, fin oltre Capodanno ed Epifania, i teatri di Firenze e provincia organizzano spettacoli e concerti.

Orchestra della Toscana

Ogni anno l’Orchestra della Toscana organizza, tra dicembre e gennaio, concerti e opere in varie zone della città di Firenze. Ma l’evento più atteso è il tradizionale ‘Concerto di Natale‘ che, nella settimana prima di Natale, tocca ogni sera una città diversa: la prima spetta a Cortona, mentre lo spettacolo finale si tiene a Firenze, nel pomeriggio della Vigilia. Previsto poi un concerto di Capodanno al Teatro Verdi di Firenze.

Per maggiori informazioni sui prossimi eventi in programma, si rimanda al sito di Orchestra della Toscana.

Firenze

Teatro del Maggio Musicale Fiorentino

Lo storico Teatro del Maggio Musicale Fiorentino propone un ‘Concerto di Natale’ nei giorni immediatamente antecedenti a Natale, poi opere e balletti vari nei giorni precedenti e successivi.

Maggiori dettagli sono disponibili sul sito del teatro.

Auditorium di Santo Stefano al Ponte Vecchio

Il centralissimo Auditorium di Santo Stefano a Ponte Vecchio a Firenze organizza per ogni Capodanno un concerto di musica classica.

Teatro Cartiere Carrara

Il Teatro Cartiere Carrara di Firenze offre tra dicembre e gennaio molti eventi all’insegna della musica classica e contemporanea. Concerti a cui si aggiungono alcune commedie teatrali.

Per scoprire tutti gli appuntamenti, si rimanda alla programmazione del teatro.

Teatro Verdi

Al Teatro Verdi di Firenze l’appuntamento per le festività natalizie è il tradizionale Concerto di Natale. Ma sono previsti anche molti altri eventi musicali di vari generi, dalla classica al pop fino al jazz, spettacoli di prosa e per bambini. Tutti gli appuntamenti sono consultabili alla programmazione sul sito.

Teatro della Pergola

Il Teatro della Pergola di Firenze offre solitamente diverse repliche di spettacoli inediti nel periodo intorno a Capodanno. Scopri qui gli appuntamenti.

Teatro di Rifredi

Spazio alla ricerca e all’innovazione al Teatro di Rifredi, che ospita in questo periodo diversi autori per rivisitazioni originali di grandi opere e commedie calate in vicende storiche rilevanti. Si possono avere maggiori dettagli sugli spettacoli dal programma corrente del teatro sul portale FTS.

Nella provincia

Teatro Aurora (Scandicci)

Da gennaio al Teatro Aurora di Scandicci riparte la rassegna ‘Auroradisera’, con spettacoli che riprendono importanti avvenimenti storici. Tutti i dettagli sul portale FTS.

Teatro Excelsior (Empoli)

Anche al Teatro Excelsior di Empoli previsti, tra dicembre e gennaio, alcune commedie e spettacoli visionari, con filo conduttore il viaggio. Per avere più informazioni sulla programmazione, la pagina del teatro sul portale FTS.

Teatro Comunale Garibaldi (Figline Valdarno)

Il Teatro Comunale Garibaldi di Figline Valdarno offre spettacoli di prosa e un concerto di Natale nei giorni a ridosso della festività. Per rimanere aggiornati sui prossimi appuntamenti, si rimanda al sito del teatro.

Teatrodante Carlo Monni (Campi Bisenzio)

Al Teatrodante Carlo Monni di Campi Bisenzio dicembre e gennaio con spettacoli per bambini, spettacoli di prosa e musicali. Atteso anche un evento speciale per festeggiare l’anno nuovo. Per avere maggiori dettagli sui prossimi appuntamenti, si rinvia al sito del teatro.

Teatro Il Gorinello (Campi Bisenzio)

A Campi Bisenzio anche il Teatro Il Gorinello riserva per Capodanno una commedia travestita da giallo, e nelle settimane intorno altri spettacoli da scoprire. Per saperne di più, si vedano le locandine sul sito del teatro.

Teatro Comunale Corsini (Barberino di Mugello)

Il Teatro Comunale Corsini a Barberino di Mugello, nel periodo tra dicembre e gennaio, offre diverse commedie e drammi originali (alternati a periodi di proiezioni cinematografiche). Per non perdersi i prossimi eventi, si invita a consultare la pagina Facebook del teatro.

Teatro del Popolo (Castelfiorentino)

Anche il Teatro del Popolo di Castelfiorentino ospita, nel periodo delle festività natalizie, diversi generi di spettacoli: dalla rivisitazione di favole note in tutto il mondo a prose originali, fino a commedie che ci portano indietro nel tempo. Per aggiornamenti e maggiori dettagli sugli eventi in programma, si veda il sito del teatro.

Teatro delle Arti (Lastra a Signa)

Il Teatro delle Arti di Lastra a Signa ha da offrire per il periodo di fine anno (e in apertura del nuovo) diversi spettacoli teatrali, sia prose originali che rivisitazioni storiche. Per restare aggiornati sugli appuntamenti previsti, si rimanda alla pagina Facebook del teatro.

Teatro Giotto (Borgo San Lorenzo)

Il Teatro Giotto di Borgo San Lorenzo è nato nella seconda metà dell’800, su modello del teatro Niccolini di Firenze, come luogo deputato alla prosa e alla lirica. Da inizio ‘900 ha affiancato a queste anche l’attività di cinematografo, poi prevalente, mentre fra anni ’60 e ’70 subisce interventi di ristrutturazione.

Oggi il teatro offre commedie di vario genere, ospitando attori e compagnie note e meno note. Per avere più informazioni sui prossimi spettacoli, si visiti la pagina relativa al teatro sul portale FTS.

Nuovo Teatro Pacini (Fucecchio)

Al Nuovo Teatro Pacini di Fucecchio sono attesi ospiti importanti per i prossimi spettacoli in programma tra dicembre e gennaio. Per saperne di più, si invita ad andare alla programmazione sul sito della struttura.

Cinema Teatro Multisala Boccaccio (Certaldo)

Al Cinema Teatro Multisala Boccaccio di Certaldo sono in programma, per dicembre e gennaio, alcuni spettacoli di rivisitazione di grandi classici e di riflessioni ampie su temi attuali. La programmazione è disponibile sul portale ‘Val d’Elsa Cinema’, dove condivide lo spazio con il Teatro del Popolo di Colle Val d’Elsa e il Politeama di Poggibonsi.

Teatro Giotto (Vicchio)

Il Teatro Comunale Giotto di Vicchio, costruito a inizio ‘900 al centro del paese, presenta una classica pianta a forma di cavallo e due ordini di palchi. Nel tempo, grazie all’intensa attività culturale e sociale, si è affermato come punto di riferimento per l’intera cittadinanza. Con riqualificazioni e restauri, il teatro oggi risulta modernamente accogliente e funzionante, raggiungendo la capienza di duecento posti.

Il teatro, tra dicembre e gennaio, offre alcuni appuntamenti teatrali per chiudere l’anno e affacciarsi al nuovo. Previste esibizioni di autori emergenti e di altri già affermati.

Per leggere le sinossi dei singoli spettacoli in programma, si rimanda al sito del teatro.

Teatro Manzoni (Calenzano)

Al Teatro Manzoni di Calenzano spettacoli sia di riflessione sul passato che vere e proprie stand-up comedy. Maggiori informazioni disponibili sul sito del teatro.

Teatro Aurora (Montelupo Fiorentino)

Il Teatro Aurora di Fibbiana, località nel comune di Montelupo Fiorentino, ha in programma uno spettacolo per la sera del 31 dicembre. Per maggiori informazioni sugli spettacoli e su come prenotare un posto, si rimanda alla pagina Facebook del teatro.

Teatro Antella (Bagno a Ripoli)

Il Teatro Antella di Bagno a Ripoli offre eventi di vario genere. Degne di nota le cene etniche, accompagnate da racconti che fanno rivivere luoghi o epoche apparentemente lontani ma che hanno da parlarci tutt’oggi. A queste si avvicendano rivisitazioni di avvenimenti storici epocali, spettacoli per i più piccoli, letture pubbliche a ingresso gratuito (con prenotazione) e concerti.

Tutte le informazioni sui prossimi appuntamenti in cartellone sul sito del teatro.

Teatro Regina Margherita (Tavarnelle in Val di Pesa)

Anche il Teatro Regina Margherita di Tavernelle in Val di Pesa, nel Comune di Barberino Tavarnelle, offre tra dicembre e gennaio produzioni teatrali originali, realizzate sia dalle scuole di attori della zona sia da autori più affermati. Lo scopo, riporta lo stesso sito del teatro, è mantenere “un costante dialogo con il territorio, l’ambiente, il tessuto urbano e sociale”.

Maggiori dettagli sugli eventi in calendario sono disponibili alla programmazione sul sito del teatro.