Euroindoor atletica 2025: avanti Ceccarelli. Iapichino e Diaz saltano per il podio

Euroindoor atletica 2025, Larissa Iapichino e Andy Diaz saltano per il podio nella finale ad Apeldoorn Olanda, sabato 8 marzo.

Samuele Ceccarelli, pettorale dorato da campione europeo indoor in carica nei 60 metri, in una grande doppietta azzurra davanti al due volte campione olimpico Jacobs, supera la qualificazione dei 60 metri sabato 8 marzo mattina con 6’67 ed è in semifinale alle ore 19.10.

E domenica 9 marzo è il giorno di Leonardo Fabbri, vicecampione del mondo Budapest 2023 e bronzo mondiale indoor 2024, nonché recordman italiano del peso. Fabbri in pedana la mattina per la qualificazione alla finale del pomeriggio.

Dunque Ceccarelli, in ripresa dopo un periodo molto delicato, in semifinale alle ore 19.10. Il velocista di Massa ai microfoni Rai: “La scelta di venire agli europei indoor è stata ben ponderata, come una sorta di riconoscimento premiale nei miei confronti perché ho cambiato atteggiamento rispetto alle gare sono sempre più determinato. Sono un atleta diverso. Un atleta in costruzione”.

Ma prima, in questo sabato 8 marzo di grande atletica, alle ore 18.40, c’è la finale del triplo che vede gran protagonista la medaglia di bronzo olimpica di Parigi Andy Diaz, Libertas Unicusano Livorno, approdato in finale con un primo salto di qualificazione di 16.74. Con Diaz in finale il capitano azzurro della spedizione Andrea Dallavalle.

Quindi alle 20.20 la pedana è per Larissa Iapichino. La vice campionessa europea inizia la sua finale nel lungo alle ore 20.29, specialità in cui con Mattia Furlani è arrivato un grande argento, prima medaglia di questa spedizione azzurra. Finale a cui l’atleta campionessa di Borgo San Lorenzo è approdata con un salto di 6.76 in qualificazione

Domenica 9 marzo c’è il debutto azzurro di Arianna De Masi nei 60 metri, velocista Atletica Libertas Unicusano Livorno.

Non ce l’ha fatta a qualificarsi per la finale del salto in alto Idea Pieroni, Virtus Lucca, debuttante azzurra.

Qui gli orari degli azzurri in gara.